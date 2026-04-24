Grupul energetic PPC vrea să atragă 4 miliarde EUR capital suplimentar de la investitori, pentru a finanța investiții care includ și România

Grupul energetic grec Public Power Corporation (PPC), care operează și în România, a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că vrea să atragă 4 miliarde de euro, capital suplimentar de la investitori, pentru a finanța un plan amplu de investiții, care includ și piața românească.

Concret, PPC vrea să derulezeo emisiune nouă de acțiuni („Majorarea Capitalului Social”) de aproximativ 4 miliarde EUR şi un proces de constituire a registrului de ordine (book-building) pentru a determina prețul de ofertă al acțiunilor ce urmează a fi emise („Noile Acțiuni”), în scopul finanțării noului Plan Strategic 2030 al Grupului PPC („Planul Strategic”).

Se propune ca Noile Acțiuni să fie oferite printr-o ofertă publică în Grecia („Oferta Publică”) şi un plasament privat către investitorii instituționali din afara Greciei („Oferta Internațională”, şi împreună cu Oferta Publică, „Oferta Combinată”).

Se propune ca Majorarea Capitalului Social să fie realizată fără drept de preempțiune (ofertă complet comercializată); cu toate acestea, un mecanism de alocare prioritară a Noilor Acțiuni către acționarii existenți care participă la Oferta Combinată poate fi aplicat.

Compania are nevoie de bani pentru a-și finanța noul Plan Strategic 2030, care presupune investiții de peste 24 miliarde EUR în următorii 4 ani, în mai multe țări.

Conform Planului Strategic, cheltuielile de capital ale Grupului PPC între 2026 şi 2030 sunt estimate la 24,2 miliarde EUR, din care 95% alocare pentru proiectele de creştere şi 48% în afara Greciei, diversificând astfel riscul. În ceea ce privește finanțarea, 54% din cheltuielile de capital vor fi finanțate din fluxuri de numerar din operațiuni, 31% prin creşterea datoriei nete, în timp ce Majorarea Capitalului Social este de aşteptat să finanțeze 15% din cheltuielile de capital.

În România, Grupul PPC vizează triplarea capacității instalate între 2025 şi 2030, pentru a atinge 5,3 GW, prin investiții în SRE, stocare, noi unități pe gaze naturale şi unități de acoperire a vârfurilor de consum.

În regiunea Europei Centrale și de Sud-Est, Grupul PPC investește în sistemele energetice şi în infrastructura Centrelor de Date. Grupul PPC vizează dublarea capacității sale instalate la 24,3 GW în 2030, de la 12,4 GW în 2025, creşterea semnificativă a creșterii anuale a capacităților instalate la 2,4 GW (față de 1,4 GW anterior) prin investiții în sisteme de energie regenerabilă („SRE”), producție flexibilă şi stocare.

„Grupul PPC intră în următorul său capitol major de creştere şi se ridică la nivelul următor, valorificând oportunitățile din Europa Centrală şi de Sud-Est. Vedem clar nevoia regiunii de energie electrică mai multă, mai curată şi mai flexibilă, şi suntem hotărâți să răspundem acestei nevoi. Ne bazăm pe fundamentele financiare solide pe care le-am construit în ultimii ani şi pe extinderea noastră în afara Greciei până în prezent.

În acelaşi timp, dezvoltăm activ un Centru de Date de 300 MW în fosta zonă carboniferă Kozani din Grecia, care va utiliza producția locală de energie şi va crea o nouă valoare economică pentru regiune. Majorarea Capitalului Social va asigura că raportul Datorie Netă/EBITDA rămâne cu mult sub pragul de 3,5x al Grupului şi va oferi, de asemenea, posibilitatea de a capta oportunități atractive. Cu o strategie prudentă, dar vizionară, alegem să investim astăzi pentru a umple golul ce apare şi pentru a fi un contribuitor-cheie la securitatea energetică şi creşterea Europei Centrale şi de Sud-Est” - a declarat Georgios Stassis, preşedinte şi director general executiv al Public Power Corporation SA.

Grupul PPC a cumpărat afacerea din România a grupului italian Enel, pentru 1,24 miliarde EUR, în anul 2023.