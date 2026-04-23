Siemens construiește o nouă fabrică la Sibiu până în 2028

Compania Siemens va construi o nouă fabrică în zona industrială de vest a orașului Sibiu, printr-o investiție de câteva zeci de milioane de EUR.

Construcția este programată să înceapă în august 2026 și se preconizează că va fi finalizată până în 2028, după primirea tuturor autorizațiilor și aprobărilor necesare. Noua unitate planificată va avea o suprafață de aproximativ 14.500 m² și va fi dezvoltată în parteneriat cu WDP, în cadrul unui contract de închiriere pe termen lung, în deplină conformitate cu legile și reglementările locale, scrie compania într-un comunicat.

Noua fabrică este concepută pentru a fi un mediu de producție bazat pe transferul de date, construit pe baza tehnologiilor și soluțiilor proprii ale Siemens. Înainte de construcție, se preconizează ca zona de producție să fie proiectată virtual folosind tehnologia Siemens Digital Twin - permițând simularea și optimizarea precisă a amplasamentelor echipamentelor, fluxurilor de lucru și proceselor de producție pentru a determina cea mai bună configurație posibilă.

Portofoliul care va fi disponibil în noua fabrică va include gama de produse de joasă tensiune SENTRON, destinată protecției, comutației, măsurării și monitorizării (precum întreruptoare automate miniaturale, întreruptoare diferențiale, întreruptoare diferențiale cu protecție la supracurent și dispozitive electronice de protecție a circuitelor), pentru uz industrial și rezidențial.

Producție flexibilă, bazată pe AI

Compania spune că „inteligența artificială va juca un rol din ce în ce mai important” în producția de la noua fabrică. Accentul va fi pus pe interconectarea fluidă a datelor și pe controlul inteligent, de la aprovizionarea cu materii prime, trecând prin asamblare și testare, până la livrarea finală. Vehiculele ghidate automat (AGV) vor transporta materialele către liniile de producție în mod complet autonom. Integrarea automatizării și roboticii face, de asemenea, parte din strategie.

De asemenea, unitatea este proiectată să funcționeze pe o bază neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, cu eficiență energetică integrată în toate procesele de fabricație. Se preconizează instalarea unor luminatoare echipate cu dispozitive tubulare de iluminare naturală pentru a canaliza lumina naturală a soarelui direct în zona de producție prin tuburi cu grad ridicat de reflexie, reducând dependența de iluminatul artificial. După finalizare, este prevăzută instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperiș, energia solară produsă la fața locului urmând să fie utilizată direct, iar restul energiei electrice urmând să fie achiziționată de la furnizori sustenabili.

Sunt prevăzute spații dedicate formării profesionale, menite să ajute angajații să își dezvolte competențe în domeniul automatizării, al analizei datelor și al dezvoltării profesionale continue. Birourile moderne și spațiile comune sunt, de asemenea, proiectate pentru a asigura accesibilitate deplină, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, mai transmite compania.

Siemens AG (Berlin și München) este o companie tehnologică de vârf axată pe domeniile: industrie, infrastructură, mobilitate și sănătate. Scopul acesteia este de a crea tehnologie care să transforme în bine viața de zi cu zi a tuturor.

În anul fiscal 2025, care s-a încheiat la 30 septembrie 2025, Grupul susține că a generat venituri de 78,9 miliarde EUR și un profit net de 10,4 miliarde EUR. La 30 septembrie 2025, compania avea aproximativ 318.000 de angajați la nivel mondial.