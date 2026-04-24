Firma de telefoane recondiționate Recommerce, prezentă și în România, a intrat în programul Samsung „Authorized Refurbisher Partner”

Compania franceză de telefoane recondiționate Recommerce, prezentă și în România, a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a devenit primul partener de recondiționare care se alătură programului Samsung „Authorized Refurbisher Partner” și lansează vânzarea de produse Samsung recondiționate, utilizând piese originale ale producătorului și software oficial.

Recommerce susține că recondiționează telefoanele ținând cont de peste 100 de puncte de verificare, conform specificațiilor Samsung.

Fiecare dispozitiv trece printr-un „diagnostic complet și riguros Samsung, pentru a asigura funcționarea corectă a smartphone-ului”, afirmă firma franceză.

De asemenea, Samsung furnizează toate instrumentele necesare pentru „o recondiționare optimă și sigură, menținând caracteristici precum rezistența la apă”.

Recommerce menționează că folosește piese originale și software Samsung: „Fiecare componentă defectă este identificată prin teste realizate cu software oficial Samsung, apoi înlocuită cu o piesă originală, pentru a garanta calitatea și integritatea produsului”.

Și cablul de alimentare inclus este marca Samsung, iar telefoanele recondiționate din acest program au o capacitate minimă a bateriei de 85%. „Dacă acest prag nu este atins, bateria este înlocuită cu una originală, nouă”, promite Recommerce.

În privința actualizărilor software și de securitate, „fiecare smartphone beneficiază de cele mai recente actualizări de sistem și securitate, prin instrumente oficiale Samsung”, conform sursei citate.

„Conformitatea produselor recondiționate de partenerii Samsung rămâne responsabilitatea exclusivă a acestora. Samsung nu garantează această conformitate. Orice reclamație trebuie adresată firmei care a recondiționat produsul”, se mai arată în comunicat.

„Recommerce, în misiunea sa de facilitator al economiei circulare, este foarte entuziasmată să susțină jucători implicați precum Samsung. Acest parteneriat, început acum aproape zece ani pe zona de buy-back, s-a extins acum și la revânzare, oferind o soluție completă de recondiționare. Încrederea este fundamentul economiei circulare. Prin combinarea expertizei noastre de reparații cu componentele și instrumentele originale Samsung, eliminăm barierele pentru consumatorii care aleg produse recondiționate. Ambiția noastră este simplă: să oferim excelență tehnologică la prețul corect, pentru un consum responsabil, fără compromisuri de calitate”, a declarat Augustin Becquet, CEO Recommerce.

Fondat în 2009, Recommerce Group este un pionier european în recondiționarea produselor high-tech.

Grupul operează prin două activități principale:

distribuția de produse recondiționate, prin brandul Recommerce și o rețea extinsă de parteneri din retail și telecom;

furnizarea de tehnologii pentru buy-back și revânzare.

Pentru a sprijini brandurile și retailerii în tranziția către un model circular, Recommerce Group a lansat, în 2021, platforma CircularX, o soluție SaaS white-label pentru gestionarea programelor de buy-back pentru peste 50 de categorii de produse.

Recommerce spune că procesează peste 1,1 milioane de dispozitive pe an, printr-un „proces industrial de recondiționare optimizat cu inteligență artificială”. Firma franceză are peste 250 de experți în 12 țări.

În 2021, Recommerce a cumpărat startup-ul românesc de telefoane recondiționate Fenix.eco, fondat de Grégoire Vigroux, un antreprenor francez stabilit în România.