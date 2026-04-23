Achiziție în IT-ul românesc: Centru de date din Brașov, cumpărat de furnizorul internațional de cloud M247 Global

M247 Global, furnizor internațional de servicii de conectivitate, cloud și colocare, care operează în peste 110 țări, a anunțat joi, achiziția firmei românești Euro Data Center (EUDC), care operează un centru de date la Brașov.

M247 Global s-a angajat la o investiție de mai multe milioane de dolari pentru a moderniza facilitatea și a o alinia cu centrul său de date principal din București-Pipera.

Dat în folosință inițial în 2014, centrul de date din Brașov este conceput pentru a susține cerințele în continuă evoluție ale infrastructurii. Aceasta permite implementări de înaltă densitate de până la 9kW per rack și susține scalarea rapidă a mediilor virtualizate. Facilitatea a atins o disponibilitate istorică (uptime) de 99,999% și încorporează șase niveluri de securitate, inclusiv autentificare biometrică și monitorizare la fața locului 24/7.

Fiind un hub neutru față de operatori (carrier-neutral), acesta oferă clienților flexibilitate deplină de interconectare prin multiple rețele și operatori, susține M247 Global.

M247 Global precizează că va asigura continuitatea pentru toți clienții existenți ai facilității Euro Data Center (EUDC), aliniind progresiv serviciile, performanța și standardele operaționale cu platforma sa globală. Atât clienții existenți, cât și cei viitori vor beneficia de capabilități extinse, reziliență îmbunătățită și soluții livrate la standardele M247 Global.

Noua facilitate va deveni nucleul unei noi regiuni a infrastructurii M247 Global din România, oferind capabilități de Disaster Recovery (Recuperare în caz de dezastru) separate geografic și consolidând totodată capacitatea companiei de a furniza servicii integrate de cloud și colocare.

„Clienții noștri nu mai cumpără «un centru de date» — ei cumpără continuitate, iar continuitatea este o funcție a distanței, diversității și disciplinei”, a declarat Gherasim Briceag, Deputy CEO al M247 Global.„Brașovul ne oferă o a doua regiune în România, cu adevărat independentă la nivel de infrastructură, rămânând în același timp complet integrată la nivel de servicii. Pentru recuperarea în caz de dezastru, acest lucru înseamnă că utilizatorii noștri pot trece dincolo de simpla conformitate și pot trata reziliența ca pe o capacitate operațională activă.”

Această achiziție face parte din strategia pe termen lung a M247 Global de a-și extinde amprenta infrastructurii proprii și de a-și consolida poziția de furnizor european de servicii de hosting, cloud și disaster recovery. Prin integrarea centrului de date din Brașov în platforma sa, compania își îmbunătățește capacitatea de a oferi soluții distribuite geografic, de înaltă reziliență, cu performanță de nivel enterprise.

Înainte să fie achiziționat acum, centrul de date de la Brașov, Euro Data Center (EUDC Cloud SRL), era controlat de omul de afaceri Florin Țibre (51%), conform datelor de pe Termene.ro. El este fiul lui Vasile Țibre, fost șef al ANAF Brașov, potrivit Infobrasov.net.

În anul 2024, firma EUDC Cloud SRL a obținut venituri de 3 milioane de lei și profit de 100.000 de lei, cu 7 angajați proprii, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

De partea cealaltă, compania bucureșteană M247 Europe SRL, a avut venituri totale de 163,35 milioane lei și profit de 30,8 milioane lei, cu 70 de angajați proprii, în anul 2024, relevă datele oficiale de la Finanțe. SRL-ul din România este deținut în totalitate de MOCO BIDCO ltd, o firmă din Marea Britanie, conform datelor de pe Termene.ro.