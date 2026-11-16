Apple ar lansa o pereche de ochelari inteligenți anul viitor

Gigantul american Apple ar lansa primii săi ochelari inteligenți anul viitor, în contextul în care tehnologia ia avânt în rândul competitorilor ca Meta (Facebook), potrivit Forbes.

Se așteaptă ca Apple să intre pe piața ochelarilor smart, mai întâi, prin a arăta noile dispozitive la conferința dedicată dezvoltatorilor, WWDC 27, ca mai apoi să înceapă să fie livrate până la finalul anului 2027, conform unor surse Bloomberg.

Compania ar vrea ca perechea de ochelari inteligenți să fie „produsul flagship nou al anului 2027”, an care ar aduce și telefonul aniversar, marcând 20 de ani de iPhone.

„Apple se bazează pe integrarea cu aplicațiile pe care oamenii le folosesc deja pe iPhone-urile lor pentru a fi un factor cheie de diferențiere pentru ochelari”, susține Mark Gurman de la Bloomberg.

De asemenea, el susține că aceștia ar fi mai ușori, ar avea mai mulți senzori și o baterie mai mare decât concurența. „Apple pune accent și pe calitatea sunetului, pe care angajații o consideră de top în industrie, cu suport pentru apeluri telefonice, redare muzicală și comunicare audio FaceTime”, a mai spus Gurman.

Anul acesta, în iulie, au apărut informații conform cărora Apple ar fi decis să amâne lansarea primei perechi de ochelari inteligenţi, pentru a implementa funcţii de protejare a intimităţii, după criticile aduse ochelarilor Meta, așa cum am mai scris pe site.