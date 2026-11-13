Londra: Tehnologie românească, medaliată cu aur la nivel internațional

Editorul LIVRESQ, produs tehnologic dezvoltat de firma românească Ascendia, a obținut medalia de aur la Learning Technologies Awards 2026, o competiție internațională de tehnologie educațională, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Produsul românesc LIVRESQ a obținut Gold Award, echivalentul locului întâi, la categoria Most innovative addition to an existing learning technologies product, care recompensează inovațiile ce îmbunătățesc semnificativ funcționalitatea și valoarea produselor educaționale deja existente.

Câștigătorii au fost anunțați în cadrul galei organizate pe 11 noiembrie 2026, la Londra. Ediția din acest an a reunit peste 300 de candidaturi din mai mult de 20 de țări, evaluate de un juriu internațional independent.

O demonstrație practică a inovației

În motivarea publicată pe site-ul oficial al competiției, juriul a evidențiat demonstrația live susținută de echipa Ascendia, în cadrul căreia a fost construit, în timp real, un modul educațional interactiv, împreună cu un joc funcțional.

Această demonstrație a ilustrat una dintre caracteristicile esențiale ale LIVRESQ AI Enhancer: posibilitatea de a integra inteligența artificială direct în procesul de creare a conținutului educațional.

Soluția permite profesorilor, formatorilor și specialiștilor în learning & development să creeze și să adapteze lecții, cursuri, evaluări și activități interactive. Funcționalitățile AI sprijină structurarea conținutului, reformularea și traducerea textelor, generarea de imagini și dezvoltarea de materiale multimedia.

Resursele rezultate rămân editabile și pot fi publicate în biblioteca LIVRESQ sau în formate precum SCORM și HTML5, pentru utilizarea în platforme de învățare și programe de formare.

Principiul din spatele dezvoltării LIVRESQ este că inteligența artificială trebuie să accelereze procesul de creație, fără să înlocuiască decizia și responsabilitatea autorului.

Recunoaștere internațională pentru o tehnologie dezvoltată în România

Medalia de aur vine după mai mulți ani de dezvoltare și integrare progresivă a inteligenței artificiale în platforma LIVRESQ.

Adopția soluției este documentată inclusiv de Microsoft, care arăta, în aprilie 2025, că peste 130.000 de profesori din aproximativ 7.100 de instituții de învățământ utilizau capabilitățile AI ale LIVRESQ pentru crearea de conținut educațional.

„Ne bucură foarte mult acest premiu, mai ales pentru că juriul a putut vedea concret ce poate face tehnologia noastră. Ne-am dorit ca inteligența artificială să devină un instrument de lucru real pentru profesori și creatorii de cursuri. Faptul că LIVRESQ a câștigat medalia de aur într-o competiție internațională de acest nivel este o recunoaștere importantă pentru echipa Ascendia și pentru tehnologia dezvoltată în România.” a declarat Alex Mălureanu, CMO și cofondator Ascendia.

Pentru Ascendia, distincția reprezintă o recunoaștere internațională a direcției de dezvoltare a LIVRESQ și susține ambiția companiei de a extinde utilizarea tehnologiilor românești de creare a conținutului digital pe piețele educaționale și de formare profesională.

Firma IT românească Ascendia a fost fondată de antreprenorii Cosmin Mălureanu, Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu.

Compania operează infrastructură de educație digitală pentru instituții publice europene, programe UE și întreprinderi reglementate la scară națională, cu guvernanță de companie listată. Membră a grupului de experți pentru Conținut Educațional Digital (DEC) al Comisiei Europene și furnizor de servicii e-learning pentru Consiliul Europei, compania combină strategii bazate pe date cu tehnologii moderne. Prin integrarea AI în platformele sale ca o capacitate publică guvernată, Ascendia creează soluții scalabile care consolidează instituțiile și generează impact comunitar, cu aplicabilitate în educație, securitate cibernetică, agricultură, energie, locuințe, transport, tehnologii spațiale, mediu, sănătate, producție și domeniu militar.

Ascendia S.A. este listată la Bursa de Valori București (BVB: ASC) din 7 iulie 2016, prima companie de e-learning de pe piața de capital din România.