Google lansează modelul de inteligență artificială Gemini 4 Hydrogen, disponibil și în motorul de căutare

Gigantul american Google lansează modelul AI Gemini 4 Hydrogen, care va fi introdus și în varianta gratuită a chatbot-ului și va fi introdus în motorul de căutare.

Compania spune că, odată cu Hydrogen, „aducem Gemini 4 tuturor — pentru toate nivelurile Google AI Studio, Gemini API, Gemini for Business, aplicația Gemini, Google Search și abonații plătiți Google AI Pro și Ultra în Google Antigravity”.

Hydrogen ar depăși modelul Argon în Indicele de Inteligență în Analiză Artificială la nivelul său ridicat implicit de gândire, în timp ce adesea finalizează sarcinile mai rapid decât modelele din clasa sa.

În dezvoltarea software, deși echipele se bazează pe modele de frontieră precum Carbon și Argon pentru judecată arhitecturală profundă atunci când proiectează sisteme sau descurcă bug-uri subtile, ele au totuși nevoie de un model de execuție rapid și disciplinat pentru scrierea codului, rularea testelor și verificarea modificărilor. Hydrogen este un model proiectat, astfel, pentru munca de zi cu zi.

Noul model AI aduce și o actualizare majoră a inteligenței artificiale integrate în căutarea Google, oferind răspunsuri mai utile și intuitive pentru toți utilizatorii la nivel global.

Acesta înțelege mai bine întrebările compuse din mai multe părți și cerințe foarte specifice, oferă mai multe link-uri către site-uri care ar putea răspunde nevoilor utilizatorilor și include mai multe elemente vizuale în generarea răspunsurilor, promite Google.