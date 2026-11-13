Un startup german de roboți umanoizi a ajuns să valoreze 8,5 miliarde dolari

Agile Robots, un startup de roboți din Germania, a ajuns să valoreze 8,5 miliarde dolari, în urma unei runde de investiții de 500 milioane dolari.

Runda de finanțare de Serie F a fost condusă de grupul japonez SoftBank, cu participarea Nvidia, Hitachi, T.Capital și a altor investitori, conform unui comunicat.

„Inteligența artificială fizică va schimba fundamental modul în care lumea construiește, se mișcă și produce lucruri. Viziunea noastră este ca roboții inteligenți să lucreze alături de oameni în fabrici și depozite de pretutindeni, iar Agile Robots este hotărât să conducă această schimbare. Aducem AI fizic din laborator în producția industrială, în logistică, auto, electronică și producție. Această finanțare ne permite să accelerăm expansiunea globală, să ne consolidăm prezența pe piețele cheie și să dezvoltăm capacitatea de producție”, a declarat Dr. Zhaopeng Chen, fondator și director general (CEO) al Agile Robots.

Noua finanțare va contribui la dezvoltarea capacității de producție și la extinderea atât către piețe cheie, cum ar fi SUA, cât și către piețe noi.

Startup-ul a fost fondat în anul 2018 la München ca „spin-off” al Centrului Aerospațial German, cu scopul de a aplica cercetarea robotică de clasă mondială în industrie. Până astăzi, Agile Robots susține că a implementat 20.000 de soluții robotice industriale pentru clienți din diferite industrii, de la industria auto și electronice de consum, la sănătate și servicii.

Acum, firma construiește și implementează inteligență artificială fizică, adică roboți umanoizi și mobili, brațe și mâini robotice, dar și modelele software și AI din spatele lor, pentru a ajuta clienții industriali să automatizeze sarcini care, în mod tradițional, s-au bazat pe dexteritatea și judecata umană. Agile spune că are peste 2.000 experți în cercetare și dezvoltare și peste 650 brevete.