Din ce cauză au picat Outlook, Teams și alte servicii Microsoft 365

Gigantul american Microsoft a anunţat sâmbătă restabilirea tuturor serviciilor sale, după o pană de peste 24 de ore, care a perturbat puternic funcţionarea companiilor şi a administraţiilor din întreaga lume.

„Am finalizat cu succes eforturile de rezolvare a problemei care a stat la baza incidentului şi am restabilit serviciul pentru clienţii şi regiunile încă afectate”, a declarat gigantul american pe reţeaua socială X, citat de News.ro.

Această pană a afectat în special Outlook, serviciul său de e-mail, Teams, platforma sa de comunicare profesională, precum şi alte aplicaţii din suita Microsoft 365. Timp de mai mult de o zi, utilizatorii au întâmpinat dificultăţi în efectuarea unor sarcini esenţiale, precum trimiterea de e-mailuri, gestionarea agendelor sau organizarea de întâlniri virtuale.

Potrivit Microsoft, la originea acestui incident se află probleme la nivelul serverelor, fără ca vreo activitate rău intenţionată să fi fost detectată. În ciuda mai multor intervenţii tehnice, restabilirea serviciilor s-a prelungit până sâmbătă dimineaţă. Este vorba despre una dintre cele mai lungi întreruperi din istoria grupului american şi despre a doua întrerupere majoră a serviciilor sale din acest an.