Listă: Alternative pentru suita de aplicații Microsoft 365, afectate de pana majoră

În timp ce Microsoft se confruntă cu probleme majore la platformele Microsoft 365/Office, Copilot și Outlook, multe firme mici și companii mari, deopotrivă, sunt nevoite să caute alternative pentru a-și continua munca. StartupCafe.ro prezintă o listă cu alternative pentru aplicațiile afectate, care pot fi folosite de afacerile românești până la soluționarea problemelor.

Joi seara, pe 12 noiembrie, au început să apară probleme la suita de produse enterprise a gigantului american, așa cum s-a mai scris pe site. Compania continuă să încerce să remedieze „indisponibilitatea neaşteptată a unui anumit număr de servere”, în timp ce servicii ca e-mailul Outlook, mesageria business Teams și asistentul AI Copilot sunt nefuncționale sau funcționale cu limitări.

Nu se știe cu exactitate câți oameni sunt afectați. Compania spune că 430 milioane de utilizatori folosesc produsele și serviciile Office/Microsoft 365, potrivit BBC. Anul acesta, Microsoft a dat afară 4.800 de oameni în luna iulie, în principal din divizia Xbox, și a făcut și concedieri voluntare pentru peste 60.000 de angajați, însumând peste 25% din forța sa totală de muncă, pentru a limita costurile și a finanța investițiile în inteligența artificială, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

În acest context, am strâns câteva aplicații, soluții și servicii, gratuite și plătite, care pot fi folosite de IMM-uri și companii mari, în încercarea de a continua munca din aplicațiile Microsoft afectate.

Listă: Alternative pentru Microsoft 365

1. Proton

Ce oferă? Email, Calendar, VPN (rețea privată), Drive, Docs, Sheets, Meet, Pass (soluție pentru parole), Wallet (portofel cripto), Lumo AI.

Cât costă? Gratuit pentru conturi personale, cu variante plătite pe fiecare soluție sau prin pachete; Workspace: între 8,99 și 14,99 EUR/lună/utilizator, facturat anual; opțiune Enterprise disponibilă pentru discuții.

De ce? Proton este o soluție europeană, cu accent pe securitatea datelor, protejând prin criptare de tip „end-to-end”(E2EE – criptare de la un capăt la celălalt). Compania are sediul în Elveția și, la început, oferea numai serviciul de e-mail, ca mai apoi să se extindă cu aplicații VPN, Calendar, Drive și un chatbot cu inteligență artificială, printre altele.

Ce lipsește? Aplicațiile care înlocuiesc Word și Excel sunt în continuare disponibile doar online, și se pare că nu există o alternativă pentru PowerPoint, aplicația de prezentări. De asemenea, soluția Proton Meet nu are și o funcție de mesagerie ca Microsoft Teams.

2. Google Workspace

Ce oferă? Gmail, Drive, Meet, Calendar, Chat, Gemini + Notebook, Docs, Sheets, Slides, Vids, Keep, Sites, Forms, Tasks, AppSheet.

Cât costă? Între 7 și 22 dolari pe lună, cu un abonament anual; opțiune Enterprise disponibilă pentru discuții.

De ce? Gigantul american Google vine cu poate una din cele mai complete oferte pentru afaceri, care include acces și la aplicații ca Gemini, Gemini Notebook, o soluție de editare videoclipuri online, platforme de creare de site-uri, formulare și aplicații fără cod/automatizări.

Ce lipsește? Cu toate că Google oferă alternative la PowerPoint (Slides) și o aplicație de mesagerie business care înlocuiește funcția Teams (Chat), toată suita de servicii este disponibilă numai online, fără variante descărcabile ale aplicațiilor.

3. Zoho Workplace

Ce oferă? Mail, Calendar, ToDo, OneAuth (autentificare multi-factor), App Builder, Writer, Sheet, Show (PowerPoint), WorkDrive, Connect, Meeting, Cliq (mesagerie), Vault (soluție pentru parole).

Cât costă? Între 3 și 6 dolari/lună/utilizator.

De ce? Zoho este o companie fondată de un fost absolvent al Princeton de origine indiană, cu sedii în Austin, Texas, SUA și Chennai, India. Aceasta are 30 ani, fiind deschisă în anul 1996, iar 120 milioane de utilizatori folosesc produsele și soluțiile destinate afacerilor, potrivit Forbes. Aceasta oferă soluții „companiilor de toate dimensiunile”, cu accent pe securitate și confidențialitate, susține firma. Printre clienții săi se numără Amazon, KPMG, Netflix și Facebook, printre alții.

Ce lipsește? La fel ca în cazul Google, și suita Zoho este disponibilă numai online, fără programe disponibile pentru descărcare.

4. LibreOffice

Ce oferă? Writer, Calc, Impress (PowerPoint), Draw (soluție de vectori grafici), Base (soluție de baze de date), Math (formule matematice).

Cât costă? Gratuit, open-source.

De ce? LibreOffice este o suită de aplicații disponibile offline, care pot exporta documente în formate recunoscute de aplicațiile Microsoft. Aceasta este disponibilă în mod open-source, oricine având posibilitatea de a contribui la codul sursă. LibreOffice a început ca un „fork” (o copie modificată) a OpenOffice, un alt pachet de programe de editare disponibil în mod gratuit, dar depreciat în timp.

Ce lipsește? Dacă celelalte 3 soluții funcționează majoritar online, LibreOffice este disponibil numai offline, fiind disponibil prin instalarea programelor pe calculatoare. De asemenea, oferă funcții mai puține decât celelalte variante.

5. WPS Office

Ce oferă? Docs, Sheets, Slides, PDF editor, chatbot AI, AirPage (editor online de text), AirSheet (online), Forms, DBSheet (baze de date); WPS 365 include Teams, Email, Calendar, Meeting, Open Platform.

Cât costă? Gratuit pentru utilizare personală, cu funcții plătite; între 2,49 dolari și 10,83 dolari/lună/utilizator

De ce? WPS este în principiu un serviciu gratuit, cu aplicații care se pot descărca și rula local, oferind editare și exportare în formatele binecunoscute ale Microsoft Office, pe lângă cele proprietare. Compania-mamă, Kingsoft, a fost fondată în China acum aproape 40 ani, în 1988, și susține că are peste 600 milioane de utilizatori activi lunar.

Ce lipsește? Abonamentele WPS nu includ găzduire de e-mail pe domeniul firmei. De asemenea, nu este ideal pentru organizațiile standardizate în ecosistemul Microsoft sau pentru utilizatorii avansați de Excel, potrivit unei postări de pe blogul oficial. În schimb, poate fi folositor pentru echipe și firme mici. În același timp, compania este de origine chineză, iar asta poate determina afacerile în a nu folosi stocarea cloud sau a plăti pentru diferite funcții, din pricina riscului datelor cu caracter personal.

6. ONLYOFFICE

Ce oferă? Word, Spreadsheet, Presentation, Forms, PDF Edit, eBook, Diagrams, Signatures.

Cât costă? Gratuit pentru utilizare personală; Găzduire în cloud - gratuit pentru startup-uri, 20/lună/admin Business; găzduire locală - 149 dolari/an/server sau de la 33 dolari/conexiune/an.

De ce? ONLYOFFICE susține că este o soluție sigură prin certificările GDPR Compliant și HIPAA, care permite utilizarea soluțiilor în firmele din zona medicală. De asemenea, este o soluție open-source, disponibilă pe GitHub, iar utilizatorii, obișnuiți sau de business, pot găzdui suita fie local, fie în cloud-ul companiei. Soluția a fost fondată în anul 2009 de un radio-fizician cu peste 30 de ani de experiență în industria IT, care acum este stabilit în Turcia, iar de dezvoltarea ei se ocupă o companie din Letonia.

Ce lipsește? Platforma nu oferă un hub pentru echipe la nivelul Microsoft Teams, aplicații pentru baze de date sau notițe. În același timp, nu este foarte bună pentru înlocuirea Excel la nivel avansat, ca în cazul WPS.

Aceasta este o listă incompletă a alternativelor care ar putea fi folosite de antreprenori sau oamenii de afaceri cât Microsoft lucrează la repararea problemelor cu Microsoft 365, Outlook și Teams.