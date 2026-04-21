Apel de proiecte: Comisia Europeană pune la dispoziție 63,2 milioane EUR pentru inteligență artificială în sănătate și siguranță online

S-au deschis 7 cereri de propuneri din cadrul programului Europa digitală (DIGITAL) în valoare de 63,2 milioane EUR, pentru a sprijini inteligența artificială (IA) în domeniul sănătății, al sănătății digitale, al competențelor digitale și al siguranței online, transmite Comisia Europeană, marți, într-un comunicat.

Cererile de propuneri se încheie la 1 octombrie 2026. Mai multe informații cu privire la cererile de propuneri și la procesul de depunere a candidaturilor sunt disponibile pe Portalul pentru licitații și finanțare al UE.

Din suma totală, CE pune la dispoziție 9 milioane EUR pentru screeningul imaginilor bazat pe IA în centrele medicale, domeniu cu un potențial enorm de îmbunătățire a prevenirii, a depistării timpurii și a diagnosticării cancerului și a bolilor cardiovasculare.

O altă cerere de propuneri, în valoare de 24 milioane EUR, va sprijini serviciile și sistemele digitale de sănătate în cadrul spațiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), deblocând beneficiile asistenței medicale pentru cetățeni. Pentru a promova în continuare bunăstarea digitală și protecția copiilor în întreaga UE, cererea de propuneri va sprijini acoperirea geografică cuprinzătoare a Rețelei de centre pentru un internet mai sigur.

O cerere de propuneri în valoare de 12,5 milioane EUR va finanța cursuri de formare pentru competențe digitale avansate în UE, sprijinind dezvoltarea competențelor de care are nevoie economia modernă a Europei.

Pentru a sprijini obiectivul Comisiei de a reduce sarcinile de reglementare pentru întreprinderi, o cerere de propuneri în valoare de 8,5 milioane EUR va finanța soluții digitale inovatoare pentru a facilita respectarea normelor UE.

În plus, o cerere de propuneri în valoare de 6 milioane EUR va stimula cercetarea privind integritatea informațiilor online în întreaga UE, o altă cerere de propuneri în valoare de 1 milion EUR va înființa o platformă de sprijin pentru EDIC, iar o cerere de propuneri în valoare de 1,8 milioane EUR va sprijini activitățile de diseminare și exploatare pentru programul DIGITAL.

Aceste cereri de propuneri contribuie la realizarea ambițiilor Planului de acțiune al Comisiei privind Continentul IA (AI Continent Action Plan) și la strategia pentru Aplicarea IA (AI Apply Strategy).