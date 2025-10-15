Angajații din România, „semnificativ afectați de creșterile de prețuri”. Patronii, sub presiunea cererilor de majorare a salariilor (sondaj eJobs)

Mai mult de trei sferturi dintre lucrătorii participanți la un sondaj realizat de platforma românească de angajări eJobs s-au declarat „semnificativ afectați de creșterile de prețuri” din ultima perioadă, iar rezultatele cercetării relevă presiunea pusă acum pe patronii din România să majoreze salariile din firme.

75,6% dintre angajații și candidații respondenți au fost semnificativ afectați de creșterile de prețuri din ultima perioadă.

20,9% au fost afectați într-o oarecare măsură,

2,1% doar într-o mică măsură.

1,4% au susținut că nu au fost afectați deloc de creșterea prețurilor.

Cel mai puternic impact l-a avut creșterea tarifelor la utilități, după cum au menționat 89,2% dintre respondenți. Majorarea prețurilor la alimente și băuturi a lovit în 85,6% dintre respondenți, iar 40,7% au resimțit cel mai mult impactul scumpirilor în cheltuielile aferente transportului (combustibil, transport în comun etc.).

„Ecoul acestor schimbări nu a întârziat să apară. Deja 72% dintre cei care au luat parte la sondaj au spus că au redus cheltuielile non-esențiale. 36,7% au renunțat la ieșirile în oraș, 24,3% au decis să își cumpere haine mai rar, iar 21,4% au pus pe pauză planurile de vacanță, pentru un orizont nedeterminat de timp.

O tranziție interesantă, care apare în 29% dintre răspunsuri, este legată de schimbarea brandurilor pe care le foloseau în mod obișnuit cu altele similare, dar dintr-o categorie inferioară de preț. 20,3% au amânat planurile de a face o achiziție importantă, precum o casă sau o mașină. Practic, vedem ajustări pe aproape toate palierele, fie că este vorba despre cheltuieli semnificative sau de cele alocate produselor și serviciilor uzuale”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de comunicare online din România.

Doar 3,3% dintre respondenți spun că nu a fost necesar să facă niciun fel de ajustare în stilul de viață și în comportamentul de consum, iar 8% nu au făcut până acum nimic în acest sens, dar intenționează să implementeze anumite tăieri de cheltuieli.

Lucrătorii cer angajatorilor să le crească salariile

Pe acest fond, 65% dintre lucrători declară că ar fi dispuși să renunțe la beneficiile extrasalariale pe care le primesc, în schimbul unui salariu mai mare, care să acopere inflația.

Din perspectiva presiunii pe care angajații o pun pe angajatori, studiul eJobs relevă:

Doar 4,8% dintre angajați au purtat discuții cu angajatorul lor despre o posibilă mărire de salariu, în ultima perioadă, și au și primit-o.

30,8% dintre angajați au solicitat creșterea salariului, dar angajatorul nu le-a acordat-o.

24,1% dintre angajați plănuiesc să discute creșterea salariului cu angajatorul în perioada următoare.

Dacă ne referim strict la intervalul al ultimelor 12 luni, 63,4% spun că nu le-a crescut salariul deloc, 25,3% au primit o majorare, dar mai mică decât nivelul inflației, iar pentru 5,7% plusul a fost mai mare sau egal cu inflația.

Impactul economic al ultimelor luni i-a determinat pe 41,3% dintre angajații și candidații respondențij să își dorească un job nou și să se afle, în acest moment, în căutarea unui nou loc de muncă.

33,2% dintre angajați sunt dispuși să facă o schimbare doar pentru un salariu mult mai mare decât cel actual, în timp de 11,4% sunt mulțumiți de jobul pe care îl au și nu plănuiesc o mutare în viitorul apropiat.

Există și o altă categorie de candidați activi (14,1%) care vor un nou loc de muncă dintr-un cumul de motive, nu doar cel salarial. Pentru jumătate dintre cei care se află în căutarea unui nou job, salariul reprezintă cel mai important criteriu în funcție de care vor accepta o eventuală ofertă de angajare.

Munca de acasă, pentru a economisi bani cu transportul, ținuta de la job și masa în oraș

Inclusiv raportarea la munca remote s-a schimbat în noul context economic, mai arată studiul eJobs.

Dacă până anul acesta candidații își doreau să poată lucra și de acasă pentru a putea să-și gestioneze mai bine timpul, acum principalul motiv pentru care se uită către joburile remote este acela că i-ar ajuta să cheltuiască mai puțin pe transport, masa de prânz la birou sau haine.

Mai mult decât atât, puși în fața ipotezei de a se angaja pe un salariu mai mare, chiar dacă asta ar însemna mai puțin timp liber, 33,8% ar accepta fără să stea pe gânduri, iar 33,9% ar accepta doar dacă ar fi vorba despre o diferență salarială substanțială. 32,4% ar refuza, argumentând că timpul liber este mai important pentru ei.

„I-am întrebat pe cei care au luat parte la sondaj ce soluții au adoptat pentru a face față mai ușor avalanșei de creșteri a prețurilor la produse și servicii, iar majoritatea (58,5%) a răspuns că nu a încercat să-și crească veniturile, ci să reducă o parte din cheltuieli. 44,6% și-au căutat un job cu un salariu mai mare, 22,1% au cerut o majorare salarială la jobul actual, 13,8% au investit bani în acțiuni sau fonduri de investiții, 13,7% au început o activitate de freelancing sau un proiect personal, iar 13,5% și-au luat un al doilea job, part time”, explică Ana Călugăru.

De altfel, 40,3% spun că au un buget lunar pe care îl folosesc ca reper pentru a-și monitoriza cheltuielile, dar nu îl respectă de fiecare dată, 14,6% nu au un buget pe care își impun să îl respecte, iar 14,1% nu au, dar intenționează să apeleze la această metodă. 31% au stabilit un buget lunar de la care nu se abat.

În ceea ce privește proiecțiile economice pe care le au pentru următoarele 6-12 luni, 73,4% dintre lucrătorii participanți la studiu nu cred că situația economică se va îmbunătăți. Doar 17% au perspective optimiste.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.150 de respondenți, în luna septembrie 2025.