Andrei Mandachi a vândut toate apartamentele din proiectul rezidențial ultra-premium ALEXANDERMAN TWINS din Suceava și pregătește noi investiții imobiliare

Compania ALEXANDERMAN PROPERTIES, fondată de antreprenorul sucevean Andrei Mandachi, a încheiat cu succes vânzarea tuturor celor 140 de apartamente și spații comerciale din ansamblul ALEXANDERMAN TWINS, construit pe o suprafață de 7.300 de metri pătrați în cea mai exclusivistă zonă a Sucevei. Proiectul, demarat în 2022 și finalizat în 2024, a presupus o investiție de 15 milioane de euro.

În paralel, Mandachi pregătește două noi dezvoltări imobiliare de amploare, la Iași și București, fiind în negocieri avansate pentru achiziția unor terenuri premium. Totodată, omul de afaceri va investi peste 1,5 milioane de euro în modernizarea Bucovina Mall, centrul comercial cumpărat în 2022 pentru 7 milioane de euro de la omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul Altex.

„Am respectat în totalitate promisiunile făcute clienților. Toate apartamentele și spațiile au fost livrate la cele mai înalte standarde de calitate, ceea ce transformă ALEXANDERMAN TWINS într-un reper pentru modernizarea Sucevei și a Moldovei. Cererea ridicată ne confirmă reputația și încrederea clienților în calitatea proiectelor noastre”, a declarat Andrei Mandachi, fondatorul companiei.

Investiția de 15 milioane de euro a generat o valoare adăugată semnificativă pentru Suceava, contribuind cu peste 2 milioane de euro la bugetul local și creând peste 300 de locuri de muncă pe durata construcției.

Ansamblul a fost realizat cu materiale de top: cărămidă Porotherm Wienerberger, termosistem din vată bazaltică Rockwool, tâmplărie Veka 82, uși Porta Doors, lifturi Schindler și finisaje ceramice italiene. În plus, dezvoltatorul a investit în infrastructura zonei, realizând o nouă canalizare și o conductă de apă potabilă pe care le-a donat autorităților.

„Ansamblul Twins ne-a oferit o înţelegere profundă a cerinţelor pieţei din Suceava și din zona Moldovei. Acesta a fost baza pentru ceea ce vom implementa în proiectele noastre viitoare atât din Suceava, cât și din țară. Rezultatul final reflectă angajamentul nostru pentru excelență, oferind locatarilor un spațiu de lux într-un ambient modern, confortabil și estetic. Îndeplinirea obiectivului de a vinde integral toate apartamentele din cadrul ansamblului TWINS este un success în sine și subliniază nu doar calitatea lucrărilor noastre, ci și o poziționare corectă în sectorul de real estate, în care profesionalismul și integritatea sunt cuvintele de ordine” a adăugat Andrei Mandachi.

Despre Andrei Mandachi

Andrei Mandachi, avocat de profesie și fratele geamăn al antreprenorului Ștefan Mandachi, fondatorul Spartan, are investiții în imobiliare, retail și HoReCa. Pe lângă ALEXANDERMAN PROPERTIES, a fondat și MANDACHI IMOBILIARE, și este proprietarul a șase saloane premium pentru evenimente, parte din complexurile JENI Palace și ALEXANDER Palace, business cu cifre de afaceri de peste 10 milioane euro, fiind lider de piață în Suceava. De asemenea, este și proprietarul Bucovina Mall, centru comercial ultra-central din Suceava.

Antreprenorul sucevean este în tratative avansate pentru achiziția unor terenuri în Iași și București pentru extinderea dezvoltărilor imobiliare în capitala Moldovei și în cea a țării, cu două proiecte de amploare.

În plus, Andrei Mandachi a achiziționat recent două terenuri strategice în Suceava, pentru două noi proiecte rezidențiale premium. Unul dintre ele va debuta în toamna anului 2025 și implică demolarea unei foste hale și construirea unui ansamblu rezidențial ultra-modern cu apartamente de lux, birouri, restaurante, spații comerciale și zone de retail.

