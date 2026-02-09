Analist eToro: Bitcoinul se stabilizează, după un minim al ultimului an. Cele mai importante evoluții de pe piața crypto

După ce a scăzut la cel mai mic preț de la alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie 2024, bitcoinul a înregistrat o ușoară revenire și se tranzacționează în prezent în jurul pragului de 70.000 de dolari, unde pare să se fi stabilizat, arată Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro.

Sentimentul din spațiul cripto, măsurat prin indicele Crypto Fear and Greed, a ajuns la un nivel extrem de scăzut, înregistrând cel mai mic scor de la prăbușirea FTX de acum trei ani, se arată în comunicatul transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Astfel, avem o stabilizare pe termen scurt în zona de 73.000-75.000 de dolari. Dacă prețul se menține aici în zilele următoare, sentimentul s-ar putea schimba rapid și, astfel, am putea asista la o nouă creștere a prețului, previzionează analistul.

După ce au fost amânate din cauza ultimei închideri a guvernului american, miercuri vor fi publicate cele mai recente cifre privind salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului, iar vineri vor fi publicate datele privind inflația IPC.

O combinație între o creștere a locurilor de muncă mai slabă decât așteptările pieței și o inflație în scădere ar putea exercita din nou presiuni asupra Rezervei Federale pentru a relaxa politica monetară, ceea ce ar fi pozitiv pentru prețurile criptoactivelor.

În mod similar, dacă cifrele dezamăgesc, ar putea trimite prețul înapoi spre pragul de 60.000 de dolari și spre media mobilă (indicele MA) pe 200 de săptămâni, se mai arată în comunicat.

Cele mai importante evoluții

$ASTER a fost unul dintre puținele criptoactive care au încheiat săptămâna trecută pe verde, după ce bursele descentralizate de contracte futures perpetue au înregistrat joi a doua cea mai mare zi din istorie, cu tranzacții de peste 70 de miliarde de dolari.

Din cei 70 de miliarde de dolari tranzacționați, Aster a gestionat un volum de 11,6 miliarde de dolari, puțin peste 15%, și al doilea după Hyperliquid, care a înregistrat tranzacții de aproximativ 24,7 miliarde de dolari sau 31%.

$HYPE a încheiat, de asemenea, săptămâna cu o creștere modestă, după ce Hyperliquid a lansat HIP-4 Outcome Trading, adăugând la aplicația sa contracte complet garantate, similare cu ceea ce oferă piețele de predicții garantate (piețe colateralizate) și care ar putea concura în viitor cu platforme precum Polymarket și Kalshi.

Știri care au atras atenția

ETF-ul iShares Bitcoin Trust (IBIT) administrat de BlackRock a înregistrat joi un volum de tranzacționare de peste 10 miliarde de dolari și peste 284 de milioane de acțiuni, un record obținut de ETF-ul bitcoin de tip spot, pe fondul scăderii prețului cu 13% și a celei de-a doua celei mai mari scăderi zilnice de preț de la lansarea sa, în urmă cu peste doi ani.

În plus, tranzacționarea opțiunilor referitoare la IBIT a explodat joi, cu peste 2,33 milioane de contracte tranzacționate și 900 de milioane de dolari plătiți în prime, cel mai mare total într-o singură zi din istorie.

Unii analiști au atribuit activitatea record a fondurilor speculative care erau puternic concentrate în IBIT și care au fost forțate să lichideze poziții, deoarece prețul bitcoinului subiacent a trecut de nivelurile cheie de suport.

O dată cu aparenta capitulare a IBIT, acest lucru ar putea semnala acum începutul unei stabilizări a prețului bitcoin, datorită presiunii de vânzare mai mici cauzate de răscumpărările de acțiuni ETF.




























