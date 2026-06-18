ANAF vrea să vândă online bunurile firmelor în insolvență unde statul este principal creditor

ANAF va analiza împreună cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) posibilitatea ca bunurile societăților la care statul deține cea mai mare parte a creanțelor să fie vândute prin platforma online e-Licitații ANAF, scrie Profit.ro.

Vânzarea prin platforma online ar asigura mai multă transparență și ar putea aduce încasări mai mari la bugetul de stat în contul creanțelor deținute la firmele respective, a transmis secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, pentru Profit.ro.

Sursa citată mai arată că o parte din încasările generate de platforma online a ANAF vine din achitarea unor restanțe de către datornici după ce bunurile lor au fost urcate în platformă în scopul vânzării.

Totodată, pe platforma e-Licitații ANAF ar putea fi introduse creanțe deținute de Fisc față de firme aflate în procedură de insolvență.

ANAF a încasat peste 18 milioane lei din vânzarea de bunuri sechestrate și plata datoriilor de către unii proprietari, în 2 luni de funcționare a platformei e-Licitații ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a încasat la bugetul de stat peste 18 milioane de lei în primele 2 luni de la lansarea platformei online e-Licitații ANAF, prin vânzarea unor bunuri sechestrate, dar și prin plata datoriilor de către proprietarii speriați să nu le fie vândute bunurile pe internet.

În puțin peste două luni de la lansare, platforma e-Licitații ANAF a generat încasări directe de 15,3 milioane de lei din licitații online, a precizat Ministerul Finanțelor, într-un comunicat. În plus, statul a mai recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita valorificarea bunurilor.

În total, în perioada de la lansare până în prezent, au fost adjudecate 78 de licitații, cu prețuri finale cu 17% mai mari, în medie, față de prețurile de pornire.