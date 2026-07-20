AliExpress, amendă de 550 milioane EUR în UE

Platforma chinezească de comerț online AliExpress, deținută de gigantul Alibaba, a fost amendată cu 550 de milioane EUR de Comisia Europeană, pentru încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

Reprezentanța în România a Comisiei Europene a anunțat, luni, că AliExpress a fost sancționată pentru că nu a respectat obligațiile de a evalua și de a atenua riscurile legate de vânzarea de produse ilegale, nesigure sau contrafăcute. În plus, Comisia i-a cerut să ia măsuri în acest sens.

De ce a primit AliExpress o amendă de 550 de milioane EUR în UE

Executivul comunitar susține că AliExpress nu a verificat corect dacă avea suficienți angajați pentru a analiza produsele care ar putea fi ilegale. De asemenea, compania și-a supraestimat capacitatea de a identifica și elimina aceste produse. Astfel, AliExpress nu a evaluat în mod realist faptul că numărul moderatorilor era prea mic în raport cu volumul mare de produse pe care trebuiau să le verifice.

Totodată, AliExpress nu a analizat corect modul în care sistemele sale de recomandare și publicitate contribuie la răspândirea produselor ilegale. Testele făcute de Comisia Europeană au arătat că multe astfel de produse au fost recomandate sau promovate consumatorilor înainte de a fi eliminate de pe platformă.

Comisia mai spune că AliExpress nu a folosit suficiente date pentru a evalua eficiența sistemului său de moderare. Compania s-a bazat pe un singur indicator, care nu arăta dacă sistemul reușea să împiedice apariția sau reapariția produselor ilegale. Testele Comisiei Europene au confirmat că multe produse ilegale au continuat să fie disponibile pe platformă, în ciuda măsurilor de moderare luate de AliExpress.

De asemenea, AliExpress nu a luat măsuri eficiente pentru a reduce riscul de diseminare a produselor ilegale. Comisia a identificat, în special, următoarele deficiențe:

Sistemul AliExpress de detectare a produselor ilegale nu a funcționat corect. Multe produse ilegale, de la produse contrafăcute la jucării nesigure și produse cosmetice periculoase, au circulat pe platformă și, chiar dacă au fost detectate, au rămas online timp de mai multe săptămâni.

Multe produse ilegale, de la produse contrafăcute la jucării nesigure și produse cosmetice periculoase, au circulat pe platformă și, chiar dacă au fost detectate, au rămas online timp de mai multe săptămâni. AliExpress nu și-a aplicat în mod corespunzător politica de sancționare pentru comercianții care vând produse ilegale. Politica de sancționare nu a fost pusă în aplicare în mod adecvat, iar magazinele care comercializează produse ilegale au putut rămâne active pe AliExpress, în pofida faptului că au fost sancționate.

Politica de sancționare nu a fost pusă în aplicare în mod adecvat, iar magazinele care comercializează produse ilegale au putut rămâne active pe AliExpress, în pofida faptului că au fost sancționate. Verificările conformității produselor efectuate de AliExpress ar putea fi eludate cu ușurință prin clasificarea eronată a produselor. AliExpress a alocat personal insuficient pentru a verifica dacă produsele sunt clasificate corect, iar controalele instituite nu au detectat produsele clasificate greșit înainte de publicare. Prin urmare, comercianții rău intenționați au plasat în mod intenționat produsele în categoria greșită pentru a beneficia de cerințe mai flexibile, permițând produselor neconforme să circule liber pe platformă.

AliExpress a alocat personal insuficient pentru a verifica dacă produsele sunt clasificate corect, iar controalele instituite nu au detectat produsele clasificate greșit înainte de publicare. Prin urmare, comercianții rău intenționați au plasat în mod intenționat produsele în categoria greșită pentru a beneficia de cerințe mai flexibile, permițând produselor neconforme să circule liber pe platformă. AliExpress nu a reușit să prevină în mod adecvat răspândirea produselor contrafăcute. Produsele contrafăcute reprezintă un risc semnificativ pentru AliExpress. Pe lângă consecințele potențiale asupra drepturilor consumatorilor, vânzătorii de astfel de produse subminează întreprinderile legitime care investesc în proiectare, testare în materie de siguranță și inovare, forțându-le să concureze cu produse care ocolesc aceste investiții. Sistemul obligatoriu de „autorizare a mărcii” al AliExpress - menit să prevină vânzările contrafăcute - s-a dovedit a fi ineficient și lipsit de personal. Prin urmare, comercianții au ocolit cu ușurință acest sistem și au publicat multe produse care au fost ulterior eliminate pentru a fi contrafăcute.

Valoarea amenzii a fost stabilită în funcție de natura și gravitatea încălcărilor, de gravitatea acestora în ceea ce privește utilizatorii din UE afectați și de perioada în care acestea au continuat, cel puțin până în iunie 2025, când Comisia Europeană a prezentat concluziile sale preliminare.

Comisia consideră că lipsa unei evaluări corecte a riscurilor și măsurile insuficiente pentru reducerea acestora reprezintă încălcări grave ale Regulamentului privind serviciile digitale.

Totuși, la stabilirea amenzii, Comisia a ținut cont și de unele circumstanțe în favoarea AliExpress, cum ar fi faptul că Regulamentul privind serviciile digitale este relativ nou.

Potrivit Regulamentului privind serviciile digitale, AliExpress trebuie să trimită Comisiei Europene un plan de măsuri până la 20 octombrie 2026. Acesta trebuie să arate cum va remedia problemele legate de evaluarea și reducerea riscurilor sistemice.

După primirea planului, Comitetul european pentru servicii digitale are o lună la dispoziție pentru a emite avizul. Apoi, Comisia are încă o lună pentru a lua decizia finală și pentru a stabili termenul în care AliExpress trebuie să pună în aplicare măsurile.

Cum a ajuns Comisia la această decizie

Pe 14 martie 2024, Comisia a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca AliExpress să fi încălcat Actul legislativ privind serviciile digitale în domenii care vizează evaluarea și atenuarea riscurilor, moderarea conținutului și mecanismul intern de tratare a plângerilor, transparența sistemelor de publicitate și de recomandare, trasabilitatea comercianților și accesul cercetătorilor la date.

Pe 18 iunie 2025, Comisia a acceptat și a conferit caracter obligatoriu unei serii de angajamente oferite de AliExpress pentru a răspunde majorității preocupărilor care au stat la baza deschiderii investigației, cum ar fi mecanismul de notificare și de acțiune, transparența platformei în ceea ce privește sistemele de publicitate și de recomandare.

În aceeași zi, Comisia a adoptat constatările sale preliminare, ajungând la o concluzie preliminară privind neconformitatea pentru evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice de diseminare a produselor ilegale, două nemulțumiri care nu sunt acoperite de angajamente.

Decizia de neconformitate emisă luni se bazează, printre altele, pe rapoartele AliExpress de evaluare a riscurilor din 2023 și 2024; date suplimentare furnizate de platformă, în special ca răspuns la solicitările oficiale de informații ale Comisiei din 6 noiembrie 2023 și 18 ianuarie 2024; informații partajate de terți; precum și propriile acțiuni de investigare ale Comisiei.