Avertisment pentru antreprenori: De ce e obligatoriu să verifice cu mare atenție facturile primite prin e-Factura înainte de plată

Un expert contabil recomandă antreprenorilor să verifice cu atenție facturile primite prin e-Factura înainte de plată, întrucât unele nu reprezintă produse achiziționate sau servicii prestate.

„Anumite firme au speculat în sens rău acest lucru și au trimis facturi în e-Factura cu sume care la prima vedere nu ridică semne de întrebare, mai ales dacă discutăm de o companie cu volum mare de facturi, însă, analizate în detaliu, aceste facturi nu corespund niciunui serviciu prestat sau bun achiziționat”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator ABS Group.

Expertul contabil a dat ca exemplu o firmă care recent a primit în SPV mai multe facturi de la un furnizor și care, la o primă vedere, nu ridicau vreo suspiciune. Acestea au fost achitate, întrucât exista deja încredere comercială, însă la o verificare mai amănunțită s-a demonstrat că nu aveau o bază reală, fiind emise fără niciun temei.

Cazul expune cât de simplu poate trece neobservată o factură nejustificată pe care, din neatenție și mai ales pe încredere, o putem achita fără să ne dăm seama.

Cosmin Dumitrașcu recomandă:

1. Să se verifice recepționarea oricărei facturi sosite prin e-Factura, în tandem cu purtarea corespondenței, cu prevederile contractuale sau comenzi din care să reiasă livrarea sau prestarea serviciului;

2. Să existe confirmări pe sumele instituite cu departamentul responsabil care a solicitat sau recepționat bunurile/serviciile, nu doar cu departamentul financiar;

3. Să fie consemnat un prag ce reprezintă suma de control intern pentru facturile care nu prezintă o comandă ori un contract existent;

4. De contactat furnizorul și, eventual, autoritățile competente, atunci când se constată existența unor facturi emise fără justificare.

„Existența digitalizării prin automatizarea e-Factura nu ar trebui să excludă verificarea unei facturi, ci de fapt este o condiție primordială. Faptul că există un sistem/soft care ne permite o mai mare viteză reprezintă în mod clar un avantaj. Totuși, nu înseamnă că avem motive de a renunța la controlul intern privind efectuarea unei plăți, mai ales în perioada aceasta unde banii nu mai circulă cu aceeași viteză ca acum câteva luni”, a explicat Cosmin Dumitrașcu, care dezvoltă la ABS Group platforma ABS Connect, ce ajută antreprenorii și contabili inclusiv în astfel de situații.