Platformă nouă la ANAF: românii pot cumpăra online bunuri sechestrate, prin eLicitațiiANAF dezvoltată de Zitec

Compania Zitec a anunțat lansarea eLicitațiiANAF, o platformă digitală prin care statul român scoate la licitație online bunuri confiscate sau rezultate din executări silite, în încercarea de a recupera mai eficient creanțele bugetare, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Sistemul a fost dezvoltat pentru Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și face parte din procesul mai amplu de digitalizare a administrației fiscale.

Practic, platforma mută în online un proces care până acum era greoi, fragmentat și birocratic, promițând mai multă transparență și acces facil pentru cetățeni, se arată în comunicat.

Cum funcționează platforma prin care statul vinde bunuri confiscate

Prin eLicitațiiANAF, utilizatorii pot vedea toate bunurile disponibile — de la active confiscate până la bunuri executate silit — și pot participa direct la licitații online.

Platforma include atât un portal public pentru cetățeni, cât și un sistem intern pentru autorități, unde sunt gestionate toate fluxurile operaționale.

Ce pot face utilizatorii în platformă:

consultă toate bunurile disponibile, indiferent de sursă

se înscriu și participă la licitații online, în timp real

programează vizionarea bunurilor

plătesc online, inclusiv cu cardul sau în rate

folosesc contul din SPV ANAF pentru autentificare

urmăresc transparent întregul proces de licitare

Platforma permite și centralizarea sumelor încasate din diverse canale, inclusiv licitații sau vânzări prin magazine proprii ale statului.

Proiect PNRR: ANAF digitalizează valorificarea bunurilor

Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – reforma ANAF prin digitalizare, și a fost dezvoltat pe parcursul anului 2025.

Platforma este integrată cu mai multe sisteme ale statului, precum e-Factura, Trezoreria sau registrul contribuabililor, ceea ce permite o urmărire în timp real a operațiunilor și o trasabilitate completă a procesului.

Alexandru Lăpușan, co-fondator Zitec

„Licitațiile publice intră într-o nouă etapă, cu mai multă claritate, accesibilitate și eficiență”, a declarat Alex Lăpușan, CEO și co-fondator Zitec.

La rândul său, Cristiana Cotorelea a declarat:

„Prin digitalizarea acestor fluxuri, bunurile confiscate pot fi gestionate, evaluate și valorificate mult mai rapid și sigur. Totodată, arhitectura sa integrată, care unește componenta publică cu procesele interne esențiale, o recomandă drept un model relevant și replicabil pentru alte instituții publice interesate de o digitalizare reală.”

Platforma include bunuri provenite atât din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, cât și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești.