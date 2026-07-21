e-Factura 2026: ANAF modifică anumite formulare

ANAF vrea să actualizeze procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 082 - Cerere privind înregistrarea sau scoaterea din registru.

Actualizarea este necesară ca urmare a modificărilor aduse de Legea nr. 88/2026 privind sistemul RO e-Factura. Aceasta a stabilit că:

agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori nu mai au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura;

furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal nu mai au obligaţia să solicite înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu;

furnizorii/prestatorii care nu au obligaţia utilizării sistemului şi care au fost înregistraţi în Registrul RO e-Factura obligatoriu (potrivit reglementărilor anterioare) pot solicita scoaterea din acest registru. Aceste persoane sunt scose din Registrul RO e-Factura obligatoriu începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care au solicitat scoaterea din acestea.

Modificările au intrat în vigoare de la 1 iunie 2026. Potrivit Legii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura obligatoriu se modifică prin ordin al preşedintelui ANAF.

Astfel, este nevoie de modificarea formularului 082 și a instrucțiunilor de completare a acestuia, după cum urmează:

Se elimină categoriile de persoane care erau obligate să depună acest formular pentru a solicita înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu : agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori și furnizorii/ prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, întrucât aceste categorii nu mai au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura.

: agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori și furnizorii/ prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, întrucât aceste categorii nu mai au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura. Cererea de înregistrare în Registrul RO e-Factura obligatoriu se va depune doar de către asociații, fundații, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA. Aceste entități, care încep să desfăşoare activităţi economice după data de 30 iunie 2025, au obligaţia de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfăşurarea activităţilor economice şi sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Aceste reguli nu au fost modificate prin Legea nr. 88/2026.

Se modifică secțiunea privind cererea de scoatere din Registrul RO e-Factura obligatoriu. Cererea de scoatere va putea fi depusă doar de către furnizorii/prestatorii care nu au mai obligaţia utilizării sistemului şi care au fost înregistraţi în Registrul RO e-Factura obligatoriu, potrivit reglementărilor anterioare datei de 1 iunie 2026.

Cererea de scoatere va putea fi depusă doar de către furnizorii/prestatorii care nu au mai obligaţia utilizării sistemului şi care au fost înregistraţi în Registrul RO e-Factura obligatoriu, potrivit reglementărilor anterioare datei de 1 iunie 2026. Furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, care au început să desfăşoare activităţi economice anterior datei de 1 iunie 2026 şi nu sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura obligatoriu, au obligaţia de a solicita înscrierea în registru cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de această dată şi sunt înscrişi cu data de 1 iunie 2026.

De asemenea, este necesară modificarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Totodată, printr-un alt proiect de ordin, ANAF propunere și modificarea formularului 081 - „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura opțional/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura opțional” și a instrucțiunilor de completare a acesteia, cât și a procedurii de organizare și înscriere în registru, după cum urmează:

se elimină categoria „asociaţii şi fundaţii constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, alte asociaţii fără scop lucrativ/patrimonial, partide politice, culte care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal”. Pentru această categorie a fost opțională utilizarea sistemului RO e-Factura doar pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 - 30 iunie 2025.

se adaugă categoria de furnizori/prestatori care se identifică fiscal prin cod numeric personal, care pot opta pentru utilizarea sistemului naţional RO e-Factura.

De asemenea, este necesară completarea formularului de cerere, cât și a procedurii, cu o secțiune pentru solicitarea de scoatere din Registrul opțional. Pentru a reflecta această modificare este necesară schimbarea denumirii formularului, precum și a titlului ordinului.

Accesează și descarcă cele două proiecte puse în transparență de ANAF: