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Au apărut cinci noi meserii în România. Asistentul pastoral și tehnicianul gemolog, printre noile ocupații din COR

Au apărut cinci noi meserii în România. Asistentul pastoral și tehnicianul gemolog, printre noile ocupații din COR
Sursă: © Konstantin Shishkin | Dreamstime.com
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Cinci noi ocupații, printre care cea de asistent pastoral și cea de tehnician gemolog, au fost introduse în Clasificarea ocupațiilor din România (COR), conform unui ordin comun al Ministerului Muncii și INS publicat miercuri în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Ordinul nr. 629/372/2026 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Ordinul introduce în COR următoarele cinci noi ocupații:

  • asistent pastoral - cod COR 263649
  • expert economie circulară - cod COR 242243
  • specialist dezvoltare durabilă - cod COR 242242
  • specialist economie circulară - cod COR 213313
  • tehnician gemolog - cod COR 311945

Clasificarea ocupațiilor din România (COR) se realizează periodic, la solicitarea celor interesați sau în baza unor reglementări speciale prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică (INS).

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