Val de controale la angajatori: Inspecția Muncii a dat amenzi de aproape 1,5 milioane EUR într-o săptămână

Inspecția Muncii a dat amenzi totale de aproape 1,5 milioane EUR (peste 7,7 milioane lei) unor angajatori, în urma unor controale, și avertizează că va continua verificările la firme.

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 6-10 iulie 2026 controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă au fost 979 de controale, în urma cărora inspectorii au identificat 283 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale. Astfel, pentru nereguli precum munca nedeclarată sau încălcarea prevederilor privind timpul de muncă și timpul de odihnă, au fost aplicate sancțiuni în valoare de 6.974.900 de lei.

Totodată, în domeniul securității și sănătății în muncă au avut loc 696 de controale, în urma cărora inspectorii au dispus oprirea a patru echipamente de lucru considerate periculoase, pentru a preveni producerea unor accidente grave de muncă.

De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de 739.500 de lei pentru abateri precum lipsa autorizațiilor ISCIR, neefectuarea controlului medical al angajaților sau instruirea necorespunzătoare a acestora.

„Ne dorim ca angajatorii să înțeleagă că măsurile de prevenire și protecție nu sunt doar formalități pe hârtie, ci garanția că fiecare lucrător se întoarce teafăr acasă, la familia sa, la sfârșitul zilei de muncă”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct al Inspecției Muncii.

Potrivit Inspecției Muncii, controalele vor continua și în perioada următoare.

„Siguranța și corectitudinea nu sunt opționale! Inspecția Muncii va continua acțiunile de control cu aceeași fermitate pentru a asigura un climat de muncă legal și sigur pentru toți lucrătorii”, conform instituției.