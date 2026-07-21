Ghid ANAF: Regimul TVA pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie, antichități

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara a publicat un scurt ghid cu informații despre regimul TVA pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, valabile în anul 2026.

În ghid sunt explicate, printre altele, condițiile şi regulile de aplicare a regimului special TVA, prevederile aplicabile organizatorilor de licitaţii publice, tipurile de obiecte care sunt și nu sunt considerate bunuri SH, obligaţiile persoanei impozabile revânzătoare.

Potrivit ghidului, regimul special reprezintă reglementările speciale prevăzute de art.312 din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, pentru taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de marjă a profitului.

Bunurile second-hand includ orice obiecte vechi care mai pot fi utilizate ca atare sau în urma unor reparații, cu excepția bunurilor prevăzute la alin. (2).

Nu sunt considerate bunuri second-hand:

a) aurul, argintul și platina prezentate sub formă de bare, plachete, lingouri, pulbere, foițe, folie, tuburi, sârmă sau în orice alt mod, ce pot fi folosite ca materie primă pentru producerea altor bunuri, fie pure, fie în aliaj cu alte metale;

b) aurul de investiții conform definiției prevăzute la art. 313 alin. (1) din Codul fiscal;

c) monedele din argint sau platină care nu constituie obiecte de colecție în sensul art. 312 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

d) reziduuri de obiecte vechi formate din metale prețioase recuperate în scopul topirii și refolosirii ca materii prime;

e) pietrele prețioase, indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate sau șlefuite, însă nu montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice și fantezie, obiecte de aurărie și argintărie și similare;

f) bunurile care se consumă la prima utilizare;

g) bunurile ce nu mai pot fi refolosite în niciun fel;

h) obiectele vechi care sunt executate din metale prețioase sau și cu pietre prețioase, cum ar fi bijuteriile (clasice și fantezie), obiectele de aurărie și argintărie și toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau parțial formate din aur, argint, platină, pietre prețioase, indiferent de gradul de puritate a metalelor și pietrelor prețioase, dacă aceste obiecte nu mai sunt apte să îndeplinească funcționalitatea lor inițială și nu au păstrat decât funcționalitățile inerente acestor metale și pietre.

Persoana impozabilă revânzătoare va putea aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, altele decât operele de artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora pentru care există obligaţia colectării TVA, numai în situaţia în care bunurile sunt achiziţionate din interiorul Uniunii Europene -1 , de la unul dintre următorii furnizori:

a) o persoană neimpozabilă (ex: persoană fizică);

b) o persoană impozabilă, în măsura în care livrarea efectuată de respectiva persoană impozabilă este scutită de taxă, conform art. 292 alin. (2) lit. g) – i.e. livrări de bunuri a căror achiziție a făcut obiectul limitării totale a dreptului de deducere

c) o întreprindere mică, în măsura în care achiziţia respectivă se referă la bunuri de capital -

d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă TVA în regim special (adică această persoană impozabilă revânzătoare aplică la rândul său regimul special).

Accesează și descarcă ghidul ANAF cu informații complete despre regimul TVA pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi: