ANAF emite decizii de impunere cu sume estimate. În ce situație și ce trebuie să știe contribuabilii

O avocată explică joi, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro, că există situații în care ANAF emite decizii de impunere, făcând estimări ale impozitelor datorate, în cazul anumitor contribuabili care întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale, a bilanțului sau care le-au depus incomplet sau cu neconcordanțe.

„Deciziile de impunere din oficiu se emit în lipsa depunerii declarațiilor fiscale de către contribuabil. Practic, ANAF face o medie a bazei impozabile și a impozitelor declarate de contribuabil în perioada premergătoare celei de neconformare și consideră că un cuantum egal s-ar datora și pentru lunile în care nu și-a îndeplinit obligațiile declarative”, a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA.

Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabilului de a depune declarațiile lipsă în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, atrage atenția avocata. Astfel pot fi înlocuite creanțele fiscale estimate de ANAF cu cele stabilite prin propria voință.

De asemenea, ANAF se uită și la neconcordanțele dintre declarațiile contribuabilului sau dintre declarații și situațiile financiare și emite decizii de impunere emise prin estimare.

Spre exemplu, într-o decizie de impunere emisă în septembrie 2025 la un mare contribuabil, ANAF menționează că: „a fost întregită baza impozabilă, ca urmare a faptului că datele din bilanț nu se corelează cu cele din deconturile de TVA”.

Într-o altă decizie de impunere, Fiscul consemnează că „societatea a declarat cheltuieli din exploatare mai mari față de cele înscrise în situațiile financiare, motiv pentru care acestea se consideră nedeductibile”.

Astfel, se ajunge la situația instituirii unor creanțe fiscale mult mai mari decât cele reale, care duc la litigii lungi și costisitoare pentru contribuabil, fiind majorate artificial cifrele raportate de ANAF drept colectate.

„Devine din ce în ce mai evident că marja de eroare în declarațiile fiscale se îngustează. Contribuabilul nu mai are aceeași lejeritate în depunerea cu întârziere a declarațiilor sau a bilanțului și nici în depunerea lor cu cifre provizorii în vederea unei viitoare corecții”, mai arată Luisiana Dobrinescu.

În era impunerilor din viteză, reacția promptă a contribuabilului în timpul inspecției fiscale este esențială, diferența putând fi de ordinul sutelor de mii de lei, poate chiar al milioanelor.