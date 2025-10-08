Skip to content

ANAF colaborează cu Fiscul din Republica Moldova pentru „modernizarea” procedurilor de colectare a taxelor și impozitelor

Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a semnat un memorandum de colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, care se va concentra pe patru domenii principale, printre care și controlul fiscal, informează Fiscul miercuri.

Memorandumul de Colaborare privind consolidarea cooperării bilaterale între cele două instituții fiscale a fost semnat pe 6 octombrie 2025, la sediul ANAF din București, de președintele Fiscului, Adrian Nicușor Nica, și Olga Golban, directoarea Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova.

„Memorandumul vizează îmbunătățirea proceselor și a capacităților instituționale din ambele țări prin schimburi de experți și sesiuni tehnice”, precizează ANAF.

Colaborarea se va concentra pe patru domenii principale:

  1. organizarea activității și managementul autorităților fiscale
  2. administrarea veniturilor
  3. managementul Tehnologiei Informației (IT) în domeniul fiscal
  4. controlul fiscal și managementul riscurilor de neconformare

„Prin acest cadru de colaborare, ANAF și Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova vor desfășura întâlniri de lucru specializate și cursuri comune de pregătire (sesiuni tehnice). Scopul este de a întări cele două instituții și de a moderniza toate procedurile de colectare a taxelor și impozitelor”, mai spune Fiscul.

Semnarea a avut loc în timpul unei vizite oficiale a delegației din Republica Moldova, care a inclus și discuții privind conformarea voluntară, utilizarea datelor din casele de marcat și implementarea soluțiilor digitale în domeniul fiscal.

