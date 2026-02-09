ANAF a controlat o firmă din Giurgiu. Nu ar fi plătit TVA și impozit pe profit de 2,5 milioane EUR

Antifrauda ANAF a verificat o firmă din județul Giurgiu, activă în extracția și comercializarea agregatelor minerale, care s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de aproape 2,5 milioane EUR.

„Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022 - 2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis”, informează Fiscul.

Firma din județul Giurgiu desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș). Investigația încheiată în luna februarie 2026 a scos la iveală că aceasta nu ar fi plătit impozit pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei (circa 2,5 milioane EUR).

„În perioada august 2022 - mai 2024, firma a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând: 6.157.211 lei TVA de plată;

5.185.020 lei impozit pe profit”, precizează Fiscul.

În luna aprilie 2025, aceeași firmă a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că societatea a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din iunie 2023. „Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei”, precizează ANAF.