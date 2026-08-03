Americanii de la Index mai varsă 3,5 miliarde dolari în piață, pentru firme de tehnologie

Startup-urile IT și alte firme de tehnologie cu ambiții globale vor putea obține noi finanțări, în schimbul unui pachet de acțiuni, prin 3 noi fonduri în valoare totală de 3,5 miliarde dolari, lansate de firma americană de investiții Index Ventures, care a finanțat anterior companii ca Revolut, Wise, Facebook, Roblox, Robinhood, Patreon.

Cele 3 noi fonduri de investiții anunțate acum de Index vizează companii în diferite stadii de dezvoltare:

Seed - 400 de milioane de dolari pentru startup-uri tech early-stage.

Venture fund - 900 de milioane de dolari pentru startup-uri aflate în stadiu avansat de dezvoltare.

Growth fund - 2,2 miliarde de dolari pentru companii mature, aflate în plină expansiune gloablă.

„Aceste fonduri ne vor permite să continuăm ceea ce am făcut dintotdeauna: să investim în antreprenori excepționali, de la prima rundă de finanțare până la listarea companiei la bursă și dincolo de acest moment, pe întregul interval de zece fusuri orare care se întinde de la Tel Aviv la San Francisco, indiferent de ciclul economic”, a precizat Index Ventures.

Firma de investiții consideră că acest moment este unul prielnic pentru investiții în tehnologie, având în vedere avansul inteligenței artificiale.

„Inteligența artificială pune capacitatea de a crea companii în mâinile unui număr mai mare de oameni decât oricând, reduce timpul necesar pentru transformarea unei idei într-un produs și deschide calea către transformarea radicală a unor industrii întregi, de la infrastructură și securitate cibernetică până la fintech, sănătate, soluții pentru productivitate și produse destinate consumatorilor.

Antreprenorii care înțeleg clar această oportunitate și care au convingerea de a acționa înaintea celorlalți sunt vizionarii pe care continuăm să-i susținem, fie că își construiesc compania de la zero, fie că reinventează o afacere pe care au mai construit-o odată, adaptând-o unei ere în care inteligența artificială este elementul central” - a mai transmis Index Ventures.

Firma americană de investiții Index Ventures are birouri la San Francisco, New York, Londa, Geneva și Jersey.