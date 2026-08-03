Firmele românești pot obține contracte de până la 970.000 EUR pentru tehnologii care curăță apele uzate ale spitalelor

Firmele și startup-urile din România care dezvoltă tehnologii pentru tratarea apei, filtrare, biotehnologie, senzori sau monitorizarea poluanților pot participa la o achiziție europeană prin care o soluție ajunsă până în etapa finală poate primi contracte cumulate de până la 970.000 EUR.

Procedura are un buget total estimat la 2,9 milioane EUR și urmărește dezvoltarea unor sisteme care să elimine din apele uzate ale spitalelor antibiotice, reziduuri farmaceutice, medicamente citotoxice, substanțe de contrast și bacterii rezistente la antimicrobiene.

Termenul pentru depunerea ofertelor este 31 august 2026. Companiile pot participa singure, în consorțiu sau ca subcontractori, însă oportunitatea este adresată în principal firmelor care au deja o tehnologie relevantă sau experiență în domeniu.

Cât poate obține efectiv o firmă

Cei 2,9 milioane EUR nu reprezintă valoarea unui singur contract. Bugetul este împărțit între mai multe firme și între trei etape competitive.

În prima etapă, dedicată proiectării soluției, pot fi selectați cel mult 5 contractori. Fiecare poate primi un contract de până la 20.000 EUR.

În etapa a doua vor rămâne cel mult 3 dintre soluțiile selectate. Fiecare contractor poate primi până la 500.000 EUR pentru dezvoltarea prototipului.

În etapa finală pot ajunge cel mult două soluții, care vor fi testate și validate în condiții reale. Contractul poate ajunge la 450.000 EUR pentru fiecare participant.

Astfel, o firmă sau un consorțiu care trece succesiv prin toate cele trei etape poate obține contracte cumulate de până la 970.000 EUR: 20.000 EUR pentru proiectare, 500.000 EUR pentru prototip și 450.000 EUR pentru testare și validare.

Suma reprezintă însă plafonul maxim posibil. Nu este acordată integral de la început și nu este garantată tuturor celor selectați în prima etapă.

Dacă oferta este depusă de un consorțiu, banii vor fi împărțiți între parteneri, în funcție de activitățile și bugetul asumate de fiecare.

Ce fel de firme pot participa

Achiziția este deschisă companiilor, startup-urilor, IMM-urilor, organizațiilor de cercetare și consorțiilor tehnologice care pot contribui la dezvoltarea unor soluții pentru tratarea apelor uzate provenite din spitale.

Pot fi relevante firmele care dezvoltă:

tehnologii de filtrare și tratare a apei;

membrane, materiale absorbante sau procese de oxidare;

soluții biologice și biotehnologice;

senzori pentru detectarea poluanților;

sisteme de monitorizare și control;

automatizări pentru instalațiile de tratare;

tehnologii pentru eliminarea reziduurilor farmaceutice;

soluții pentru identificarea sau reducerea microorganismelor rezistente la antimicrobiene.

Organizatorii caută sisteme integrate, care să poată funcționa în incinta spitalelor și să trateze apa înainte ca aceasta să ajungă în rețeaua municipală de canalizare.

Soluțiile trebuie să fie eficiente, sustenabile, scalabile și adaptabile unor spitale de dimensiuni diferite. Sunt urmărite inclusiv consumul de energie, utilizarea substanțelor chimice, costurile de operare și impactul asupra mediului.

Poate participa un startup românesc singur?

Teoretic, da. Practic, participarea individuală este realistă mai ales pentru o companie care are deja o soluție tehnologică relativ matură și capacitatea de a acoperi întregul sistem cerut.

Nu este suficientă o idee aflată la început. Firma trebuie să poată proiecta soluția, dezvolta un prototip și, dacă este selectată în etapele următoare, să îl instaleze și să îl testeze într-un mediu spitalicesc real.

Pentru o firmă care produce doar o componentă - de exemplu, un senzor, o membrană, un material filtrant sau un modul software - varianta mai realistă este participarea într-un consorțiu sau ca subcontractor.

Organizatorii au pus la dispoziție și o platformă de matchmaking, prin care companiile își pot prezenta tehnologia și pot căuta parteneri care să completeze competențele lipsă.

O firmă românească ar putea, de exemplu, să intre într-o echipă alături de un producător de instalații, un institut de cercetare, un laborator și un integrator cu experiență în proiecte medicale.

Ce cumpără, de fapt, spitalele

Procedura nu este un grant obișnuit și nici o licitație pentru cumpărarea unei instalații deja existente.

Este o achiziție publică precomercială - Pre-Commercial Procurement sau PCP - prin care mai mulți furnizori primesc contracte de cercetare și dezvoltare în paralel.

La început sunt finanțate mai multe concepte. După fiecare etapă, soluțiile sunt evaluate, iar numai cele mai bune continuă.

Spitalele cumpără astfel procesul de dezvoltare: proiectarea, realizarea prototipului, testarea și demonstrarea soluției.

Compania nu trebuie să aibă deja produsul final, dar trebuie să demonstreze că pornește de la o tehnologie credibilă și că o poate aduce până la nivelul cerut de proiect.

Procedura este, prin urmare, mai apropiată de un contract plătit de dezvoltare tehnologică decât de o finanțare nerambursabilă clasică.

Ce se întâmplă după testare

Cele două soluții care ajung în etapa finală vor fi validate și demonstrate în condiții reale, în unități medicale implicate în proiect.

Faptul că o tehnologie trece cu succes prin etapa finală nu înseamnă automat că spitalele vor cumpăra ulterior instalația la scară comercială.

Achiziția precomercială acoperă cercetarea și dezvoltarea. O eventuală cumpărare comercială ar necesita, în principiu, o procedură separată.

Există însă un avantaj important pentru firmele finaliste: acestea obțin o tehnologie testată în spitale europene, referințe comerciale și acces direct la un grup de cumpărători publici care au identificat deja nevoia.

Partenerii proiectului susțin că spitalele implicate și-au exprimat interesul pentru implementarea unei soluții care demonstrează că funcționează, dar eventuala achiziție comercială nu trebuie tratată ca fiind garantată.

Care este oportunitatea reală pentru firmele românești

Pentru majoritatea startup-urilor românești, oportunitatea nu constă în câștigarea individuală a întregii sume de 970.000 EUR.

Calea mai realistă este una dintre următoarele:

o firmă cu tehnologie matură conduce un consorțiu și livrează soluția integrală;

o companie care produce o componentă intră într-un consorțiu internațional;

un startup devine subcontractor pentru senzori, software, monitorizare sau automatizare;

un institut de cercetare din România se asociază cu un furnizor industrial;

o companie folosește proiectul pentru a-și valida tehnologia într-un spital european.

Prin urmare, oportunitatea este a firmelor deep-tech și industriale care au deja competențe, proprietate intelectuală sau produse relevante și care pot lucra într-un proiect internațional complex.

Pentru acestea, miza nu este doar valoarea contractului. Testarea într-un spital european poate transforma o tehnologie experimentală într-un produs validat, care ulterior poate fi vândut și altor spitale, operatorilor de apă sau autorităților publice.

Cum se depun ofertele

Firmele interesate trebuie să consulte mai întâi pagina oficială a apelului THERESA PCP, unde sunt publicate documentația procedurii, criteriile de participare, cerințele tehnice și formularele care trebuie completate.

Ofertele se depun prin platforma oficială de achiziții THERESA PCP.

Termenul-limită pentru transmiterea ofertelor este 31 august 2026. Contractele cu furnizorii selectați ar urma să fie semnate până la 14 decembrie 2026, iar prima etapă a proiectului este programată să înceapă în ianuarie 2027.

Companiile care nu pot acoperi singure toate cerințele proiectului pot utiliza și platforma de matchmaking, unde pot căuta parteneri pentru formarea unui consorțiu.

Informațiile generale despre lansarea procedurii și bugetul de 2,9 milioane EUR sunt disponibile și în anunțul publicat pe platforma europeană Public Buyers Community.

Proiectul THERESA PCP este finanțat prin programul Horizon Europe și reunește cumpărători publici și organizații medicale și de inovare din mai multe state europene.