Firma de transport Pall-Ex România, cumpărată la prețul de 25 milioane EUR

Directorul Pall-Ex România s-a aliat cu fondul de investiții BoldMind pentru a cumpăra firma de transport de marfă paletizat, în cadrul unei tranzacții în valoare de 25 de milioane EUR, care a fost sprijinită și de un împrumut de la Banca Transilvania.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe, fondul de private equity BoldMind Capital Partners, capitalizat și cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și echipa de management executiv a Pall-Ex, operatorul din România al francizei internaționale Pall-Ex, au preluat integral compania românească, într-o tranzacție de tip Leveraged Buy-Out (LBO). Echipa de management a companiei este condusă de Danor Ionescu, CEO-ul Pall-Ex România.

Tranzacția a fost realizată cu fondurile proprii ale BoldMind Capital Partners și ale echipei de management, la care s-a adăugat o „componentă importantă de finanțare” din partea Băncii Transilvania, a menționat sursa citată.

Astfel, BoldMind Capital Partners și membrii echipei de management devin acționarii companiei și anunță investiții în tehnologie, digitalizare, extinderea portofoliului de servicii și consolidarea poziției de lider pe piața distribuției expres de mărfuri paletizate.

Noua structură de acționariat va permite companiei să „accelereze investițiile, să răspundă mai rapid oportunităților din piață și să dezvolte noi servicii cu valoare adăugată pentru membrii rețelei și clienți”, mai spun cumpărătorii.

Conducerea companiei rămâne neschimbată, asigurând continuitatea direcției strategice care a stat la baza dezvoltării Pall-Ex și a poziției sale de lider pe piața transportului paletizat din România.

Prin această tranzacție, Pall-Ex România își propune să continue creșterea standardelor de calitate, oferind clienților servicii logistice tot mai performante și o experiență superioară.

„Decizia BoldMind de a achiziționa Pall-Ex a luat în considerare nu doar calitatea excepțională a activului achiziționat, compania având un istoric de creștere continuă și profitabilă în ultimii zece ani, ci și motivația, implicarea și performanța echipei de management. Aceasta îmbină spiritul antreprenorial specific fondatorilor care construiesc afaceri noi cu rigoarea caracteristică marilor companii internaționale. În același timp, atractivitatea segmentului serviciilor logistice pentru transportul mărfurilor paletizate – unul dintre cele mai dinamice segmente ale pieței europene de transport rutier de mărfuri – a reprezentat un argument important în fundamentarea deciziei de investiție”, a declarat Dragoș Roșca, Managing Partner BoldMind Capital Partners.

Tranzacția marchează prima investiție majoră realizată de BoldMind Fund I și reprezintă un pas important în implementarea strategiei fondului de a susține dezvoltarea companiilor private cu potențial de creștere din România, Bulgaria și Croația, prin investiții de capital și parteneriate pe termen lung cu antreprenorii și echipele de management.

Reamintim că fondul de investiții BoldMind Fund I a primit 20 milioane EUR din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astfel, fondul condus de Dragoș Roșca se ridică o valoare totală de 60 milioane EUR, conform datelor comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pall-Ex anunță „o nouă etapă de dezvoltare”

Strategia de dezvoltare a Pall-Ex pentru perioada următoare vizează atât consolidarea poziției pe segmentul principal de activitate, transportul paletizat de mărfuri, cât și explorarea unor noi oportunități de dezvoltare și extinderea portofoliului de servicii.

Compania urmărește valorificarea potențialului oferit de rețeaua de parteneri din România și o integrare mai bună a operațiunilor cu partenerii din celelalte piețe europene din grupul Pall-Ex, pentru creșterea volumului transporturilor cross-border.

„Finalizarea acestui Management Buy-Out reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria Pall-Ex România. Este confirmarea maturității companiei pe care am construit-o și a încrederii pe care un investitor precum BoldMind Capital Partners o acordă echipei noastre, modelului de business și direcției strategice pe care am urmat-o în ultimii 15 ani. Intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare, în care vom accelera investițiile, digitalizarea și extinderea serviciilor. Ne dorim ca aceste investiții să se traducă prin servicii mai bune, oportunități mai mari pentru membrii rețelei și un avantaj competitiv real pentru clienții noștri. Pall-Ex își propune să rămână standardul național de referință pentru distribuția paletizată”, spune Danor Ionescu, Chief Executive Officer (CEO) al Pall-Ex România.

Înainte de această tranzacție, Pall-Ex România (Pallet Express SRL) a aparținut grupului străin Delamode ltd, specializat în logistică și managementul transportului internațional de mărfuri. Grupul internațional Delamonde a fost fondat în anul 1988 de un om de afaceri britanic, Stephen Blyth. În prezent, grupul mai are și acționari din Țările Baltice, potrivit datelor colectate de ListăFirme.ro.

Înființată în urmă cu 15 ani, la Sibiu, firma locală a grupului internațional menționat a crescut constant și a devenit liderul pieței românești de distribuție de mărfuri paletizate.

În 2025, Pall-Ex România a înregistrat o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro, iar bugetul pentru 2026 prevede continuarea creșterii vânzărilor, în pofida unui context economic dificil pentru mediul de afaceri din România.

Pall-Ex România se prezintă drept „cea mai mare rețea de distribuție expres de mărfuri paletizate din România”. Firma își propune să accelereze creșterea businessurilor printr-o rețea națională de distribuție paletizată, construită pe încredere, performanță operațională și parteneriate solide, oferind companiilor acces la infrastructură, tehnologie și know-how, fără investiții proprii.

Rețeaua are 120 de angajați, reunește aproape 60 de companii membre și deservește peste 11.000 de clienți activi.