Platformă românească pentru gestionarea vânzărilor, chiriilor și proiectelor imobiliare se extinde în SUA. Tranzacții de aproape 900 milioane USD, potrivit companiei

Platforma românească VAUNT își extinde activitatea în Statele Unite și a semnat cu al doilea client de pe această piață. Compania susține că prin soluțiile sale au fost procesate până acum tranzacții imobiliare în valoare de peste 867 milioane de dolari.

Noul client este o agenție imobiliară din New Jersey, care va utiliza platforma atât pentru administrarea chiriilor, cât și pentru managementul proiectelor rezidențiale dezvoltate în zonă, a declarat pentru StartupCafe.ro Irina Constantin, CEO și cofondatoare VAUNT.

Irina Constantin, CEO și cofondatoare VAUNT

Compania operează deja în România, Republica Moldova și Letonia și a intrat în 2026 pe piața americană, printr-un parteneriat cu Pinpointe Group, o firmă de brokeraj și relocare din New York City.

„Cel de-al doilea client care va începe să utilizeze VAUNT în Statele Unite este o agenție imobiliară din New Jersey, care va folosi produsul atât pentru chirii, cât și pentru managementul proiectelor rezidențiale imobiliare care se dezvoltă în oraș”, a spus Irina Constantin.

Numele agenției și valoarea contractului nu au fost făcute publice.

Ce face platforma VAUNT

VAUNT dezvoltă soluții software pentru dezvoltatorii și agențiile imobiliare care vor să gestioneze într-un singur sistem proprietățile, clienții, vânzările, chiriile și activitățile de marketing. Platforma poate fi utilizată pentru administrarea portofoliilor de proprietăți, transmiterea ofertelor către clienți, gestionarea contractelor, derularea campaniilor de marketing și generarea rapoartelor.

Pentru primul său client american, Pinpointe Group, platforma a fost integrată în sistemele și fluxurile de lucru folosite deja de companie. Agenția utilizează soluția pentru gestionarea proprietăților, trimiterea ofertelor, asocierea clienților cu locuințele potrivite și administrarea contractelor.

„Ce ne bucură cel mai mult, pe lângă încrederea pe care ne-o arată partenerii de peste ocean, este să vedem o deschidere foarte mare către soluții noi, chiar și atunci când presupun tranziția de la tool-uri existente, bine stabilite în piață”, a afirmat cofondatoarea VAUNT.

Potrivit acesteia, existența unor produse distincte pentru dezvoltatori și agenți imobiliari este importantă într-o piață în care sunt dezvoltate atât proiecte rezidențiale pentru vânzare, cât și proprietăți destinate închirierii.

Tranzacții de peste 867 milioane USD, potrivit VAUNT

Prin platforma VAUNT au fost procesate până acum tranzacții imobiliare în valoare totală de peste 867 milioane de dolari pentru dezvoltatori din România, Republica Moldova și Letonia, potrivit datelor transmise de companie.

Suma reprezintă valoarea cumulată a tranzacțiilor gestionate prin intermediul platformei, conform VAUNT, și nu cifra de afaceri sau veniturile obținute de startup.

Compania anunțase la sfârșitul anului 2024 că depășise pragul de 760 milioane de euro în tranzacții realizate prin platformă și că ajunsese la un portofoliu de 50 de clienți.

VAUNT și-a propus să atingă venituri recurente anualizate - ARR - de un milion de dolari, însă nu a stabilit un termen public pentru atingerea acestei ținte.

„Ținta de un milion USD ARR este legată de intrarea pe piața americană, nu de un calendar fix. Contractele de acolo au o valoare medie semnificativ mai mare, ceea ce schimbă ritmul de creștere”, a explicat Irina Constantin.

Compania nu comunică, în această etapă, valoarea actuală a veniturilor recurente.

Conducerea VAUNT spune că urmărește în special retenția clienților și rapiditatea cu care aceștia reușesc să își vândă unitățile după implementarea platformei.

După New York și New Jersey, compania vizează Florida

După intrarea în New York și semnarea unui al doilea client în New Jersey, compania analizează extinderea în alte zone de pe Coasta de Est a Statelor Unite, dar și în Florida.

Unul dintre orașele vizate este Miami. Platforma este disponibilă și în limba spaniolă, avantaj pe care compania încearcă să îl folosească pentru atragerea clienților de pe această piață.

„Ne uităm la Coasta de Est, dar și la state precum Florida, mai ales având în vedere că platforma noastră este disponibilă și în spaniolă, ceea ce face foarte ușoară folosirea ei în orașe precum Miami”, a declarat CEO-ul VAUNT.

Pentru intrarea în Statele Unite, compania și-a adaptat platforma la practicile de lucru și la cadrul legislativ american. Au fost introduse și funcționalități noi, pe baza feedbackului primit de la primii clienți și a cerințelor pieței.

„Scalarea în SUA a venit cu schimbări importante pentru noi. Am adaptat soluția astfel încât să corespundă modurilor de lucru și cadrului legislativ american, dar și pentru a include noi funcționalități, în baza feedbackului de la clienți și al pieței”, a spus Irina Constantin.

VAUNT pregătește funcționalități bazate pe inteligență artificială

Compania investește și în integrarea inteligenței artificiale în platformă, însă nu a oferit deocamdată detalii despre funcționalitățile care vor fi lansate sau despre calendarul implementării acestora.

„Investim mult în integrarea AI-ului în platformă, într-un mod cu adevărat util pentru clienți, ceea ce credem că va contribui și la ușurința cu care poate fi folosit VAUNT”, a mai spus cofondatoarea companiei.

VAUNT a fost fondată de Irina Constantin și Răzvan Mitre și dezvoltă soluții software pentru activitățile de vânzări, marketing și administrare imobiliară.