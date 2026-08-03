Motorina a ajuns la 10,65 lei pe litru. Transportatorii cer verificarea urgentă a prețurilor la carburanți

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) cere Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul în care au fost stabilite prețurile carburanților în ultimele 20 de zile, după ce motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru.

Prețul mediu al motorinei standard a ajuns luni, 3 august 2026, la aproximativ 10,65 lei pe litru, potrivit datelor colectate de la peste 1.300 de benzinării din România, arată FORT, întrun comunicat de presă transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Prețurile diferă însă semnificativ între stații, de la circa 9,60 lei până la 10,83 lei pe litru. Un plin de 50 de litri costă, în medie, peste 530 de lei.

Prin comparație, la începutul lunii ianuarie 2026, motorina standard se vindea cu aproximativ 7,73-7,74 lei pe litru în stațiile Petrom monitorizate în București și în țară. Diferența față de prețul mediu actual este de aproape 3 lei pe litru.

FORT reclamă o diferență între evoluția petrolului și prețul de la pompă

Transportatorii susțin că ieftinirea petrolului față de maximele înregistrate în timpul conflictului din Orientul Mijlociu nu s-a reflectat suficient în prețurile practicate în benzinării.

Cotația petrolului Brent a coborât luni spre 83 de dolari pe baril, după ce în timpul conflictului ajunsese la un maxim de aproximativ 126 de dolari pe baril.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăsește în prețul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele și milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, afirmă FORT.

Organizația solicită „normalizarea prețurilor și a marjelor de profit din domeniul carburanților”, astfel încât acestea să reflecte, în opinia transportatorilor, evoluția reală a pieței.

FORT nu prezintă însă în comunicat date referitoare la marjele actuale ale companiilor petroliere sau dovezi care să indice existența unor înțelegeri între operatorii de pe piață.

Ce solicită transportatorii autorităților

Federația cere Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței:

analizarea urgentă a modului în care s-au format prețurile carburanților în ultimele 20 de zile;

verificarea eventualelor creșteri pe care organizația le consideră speculative;

măsuri pentru creșterea transparenței în formarea prețurilor;

asigurarea unei concurențe reale pe piața carburanților.

Consiliul Concurenței anunțase anterior că monitorizează piața carburanților. Instituția arăta, la începutul lunii iulie, că prețurile din România se situaseră în prima jumătate a anului sub media Uniunii Europene, inclusiv în cazul prețurilor fără taxe. După 1 iulie, motorina se scumpise însă cu aproape 36 de bani pe litru.

Șoferii și firmele pot compara prețurile practicate de benzinării prin platforma Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul Concurenței.

De ce scumpirea motorinei afectează și firmele care nu fac transport

Prețul motorinei intră direct în costurile companiilor de transport și logistică, dar poate fi transferat ulterior și către alte firme, prin tarife mai mari pentru aprovizionare și distribuție.

Scumpirea poate afecta inclusiv:

costurile de livrare ale magazinelor și firmelor de comerț online;

transportul materiilor prime și al produselor finite;

firmele de construcții și agricultură care folosesc utilaje diesel;

serviciile de curierat și distribuție;

prețurile finale ale produselor transportate rutier.

„Un preț corect la motorină nu este doar problema transportatorilor. Este o condiție esențială pentru protejarea economiei României, pentru limitarea inflației și pentru păstrarea competitivității companiilor românești”, susține FORT.

Organizația a mai solicitat, în cursul anului 2026, returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori și plafonarea diferențiată a adaosurilor comerciale de-a lungul lanțului de distribuție a carburanților. StartupCafe.ro a relatat anterior despre aceste propuneri.