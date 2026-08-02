Temu, percheziționat la sediul european. UE acuză lipsa de cooperare a colosului chinez de comerț online

Comisia Europeană a formulat acuzaţii împotriva Temu, susţinând că gigantul chinez al comerțului online nu a cooperat cu inspectorii în timpul unei percheziţii desfăşurate în decembrie la sediul său european din Dublin,relatează Reuters, citat de News.ro.

E vorba de o investigaţie privind posibile subvenţii care ar fi fost primite de Temu de la statul chinez, cu încălcarea normelor de concurență loială.

Dacă acuzaţiile vor fi confirmate, Temu riscă o amendă de până la 1% din cifra sa anuală de afaceri la nivel global.

Ancheta este desfăşurată în baza Regulamentului UE privind subvenţiile străine şi urmăreşte să stabilească dacă Temu, companie deţinută de grupul chinez PDD Holdings, a beneficiat de sprijin de stat care i-ar fi oferit un avantaj concurenţial incorect pe piaţa europeană.

Comisia Europeană susţine că, în timpul inspecţiei, Temu nu a răspuns mai multor solicitări de informaţii privind organizarea operaţiunilor sale din Uniunea Europeană, sistemele informatice utilizate şi documentele referitoare la activitatea companiei în blocul comunitar.

Temu respinge acuzaţiile şi afirmă că a cooperat pe deplin cu autorităţile europene şi că nu a beneficiat de subvenţii care să denatureze concurenţa. Compania susţine că îşi finanţează operaţiunile europene exclusiv din fluxurile proprii de numerar şi nu depinde de ajutoare de stat.

Reuters aminteşte că Uniunea Europeană a intensificat măsurile împotriva importurilor ieftine din China prin platforme precum Temu, Shein şi AliExpress. De la 1 iulie, UE aplică o taxă de 3 euro pentru coletele de mică valoare provenite din China, iar în luna mai Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru că nu a luat măsuri suficiente împotriva comercializării produselor ilegale pe platforma sa.