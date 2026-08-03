Rețeaua de săli de fitness Sweat, parte din grupul MedLife, deschide o nouă locație în București și își schimbă numele

Cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, MedLife, condusă de omul de afaceri Mihail Marcu, anunță deschiderea unei noi săli de fitness în zona Vitan din București și rebranding-ul rețelei de fitness Sweat, care va opera sub noua identitate Level Up, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Noua locație este rezultatul unei investiții de aproximativ 500.000 EUR și reprezintă primul pas în dezvoltarea platformei Level Up, ecosistemul MedLife dedicat sănătății prin mișcare, transmite compania.

„Level Up marchează începutul unei noi etape de dezvoltare pentru rețeaua noastră și reflectă o schimbare de perspectivă asupra modului în care privim sănătatea. Ne propunem să construim mai mult decât o rețea de săli de fitness - dezvoltăm un concept care integrează mișcarea într-un ecosistem mai amplu dedicat prevenției, stării de bine și longevității. Sub noua identitate, vom accelera dezvoltarea rețelei, cu obiectivul de a ne extinde rapid în București și, pe termen lung, la nivel național. Credem că viitorul fitnessului înseamnă experiențe complete, servicii relevante și comunități care îi ajută pe oameni să facă din mișcare un obicei sustenabil și un instrument real pentru o viață sănătoasă pe termen mai lung”, a declarat Călin Hagiu, CEO Level Up by MedLife.

Noua sală din București, situată pe Bulevardul Râmnicu Sărat nr. 41, în Complexul Comercial Bobocica, are o suprafață de 650 mp, iar odată cu această deschidere, rețeaua ajunge la 6 locații în București și la un număr de aproximativ 6.000 membri activi.

Clubul din Vitan oferă zone dedicate de fitness, cardio și antrenament funcțional, fiind echipat cu soluții premium furnizate de Nautilus, companie cu peste 50 de ani de experiență în dezvoltarea echipamentelor profesionale pentru fitness. Printre elementele distinctive ale noii locații se numără cele 5 aparate Leverage, gama flagship a producătorului, o zonă extinsă dedicată antrenamentelor pentru fesieri (opt aparate), o zonă generoasă de greutăți libere, precum și un spațiu de lounge. Locația beneficiază de lumină naturală.

Level Up by MedLife: de la fitness tradițional la sănătate și longevitate

Level Up este noua platformă MedLife dedicată sănătății prin mișcare, fiind construită plecând de la convingerea că progresul în sănătate se obține prin pași mici, consecvenți și sustenabili, susținuți de o abordare clinică multidisciplinară, tehnologie, genetică și acces la servicii relevante, mai transmite compania.

Sub noua identitate, rețeaua de săli de fitness Level Up își păstrează comunitatea și experiența construite până acum, integrându-se într-un concept mai amplu, care va permite dezvoltarea unor noi servicii și experiențe dedicate sănătății prin mișcare.

Totodată, rețeaua își continuă planul accelerat de dezvoltare, având deja în pregătire alte câteva locații în București. Potrivit oficialilor comaniei, obiectivul MedLife este dublarea rețelei Level Up și atingerea pragului de 10 locații până la începutul anului viitor.

MedLife a fost fondată la București, în anul 1996, de doctorița Mihaela Marcu. Ea a înțeles încă din perioada comunistă a României ce înseamnă un sistem medical privat de înaltă performanță, pentru că a plecat în Germania de Vest încă din anul 1986, soțul său fiind directorul Frankfurt-Bucharest Bank.

Compania medicală privată a cunoscut o creștere accelerată după anul 2004, de când conducerea business-ului a fost preluată de către fiul fondatoarei, Mihai Marcu (în vârstă de 55 de ani în prezent), care a renunțat atunci la o carieră bancară de succes.

Grupul a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de aproximativ 630 milioane EUR în 2025, o creștere de aproape 17% a cifrei de afaceri față de 2024, când a devenit prima companie românească din domeniul sănătății private care a depășit o jumătate de miliard de euro.