Amenzi de peste 10 milioane EUR pentru Agrana și un distribuitor român de zahăr. Consiliul Concurenței: Au stabilit împreună prețul zahărului

Agrana Sales & Marketing GmbH, Agrana România SRL și distribuitorul român Lucsor Impex SRL au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 52,09 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10,22 milioane de euro, pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața zahărului din România, a anunțat Consiliul Concurenței.

UPDATE: Lucsor Impex respinge acuzațiile Consiliului Concurenței și anunță că va contesta în instanță decizia prin care a fost amendată cu 9,91 milioane de lei. Poziția integrală a companiei a fost inclusă în articol.

Autoritatea susține că firmele au stabilit împreună elementele care intrau în componența prețului de vânzare practicat de Lucsor Impex, inclusiv marja comercială a distribuitorului, care ar fi trebuit decisă independent.

Amenzile au fost împărțite astfel:

Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL: 42,18 milioane de lei, aproximativ 8,27 milioane de euro;

42,18 milioane de lei, aproximativ 8,27 milioane de euro; Lucsor Impex SRL: 9,91 milioane de lei, aproximativ 1,94 milioane de euro.

Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România formează, potrivit autorității, o singură unitate economică.

UPDATE, 3 august 2026, ora 15:20: Lucsor Impex respinge acuzațiile Consiliului Concurenței și anunță că va contesta în instanță decizia prin care compania a fost amendată cu 9,91 milioane de lei.

„În urma comunicatului emis de Consiliul Concurenței privind investigația referitoare la piața zahărului, Lucsor Impex SRL respinge ferm acuzațiile formulate de către autoritate. Considerăm că acuzațiile sunt foarte grave, însă nu sunt susținute de probe care să demonstreze existența unei înțelegeri anticoncurențiale sau a unei coordonări a politicii comerciale. Pe întreaga perioadă analizată, Lucsor a acționat ca distribuitor independent și nu ca un producător, a oferit clienților săi produse la prețuri competitive și a concurat activ pe piață. Relația comercială cu Agrana a fost una verticală, de tip producător-distribuitor, iar stabilirea unui preț de achiziție nu poate fi confundată cu stabilirea prețurilor de revânzare către clienți. Recunoașterea formulată de Agrana, realizată din motive financiare, potrivit declarațiilor din cadrul audierilor, nu poate constitui o probă credibilă împotriva Lucsor. De asemenea, analiza autorității nu reflectă pe deplin efectele OUG nr. 67/2023, care a plafonat adaosul comercial pentru produse alimentare de bază, inclusiv zahărul, începând cu iulie 2023 până la finalul anului 2026. Lucsor va contesta decizia în fața instanțelor competente și își reafirmă angajamentul ferm față de respectarea regulilor de concurență și față de un comportament comercial corect și responsabil”, a transmis compania StartupCafe.ro.

Poziția Lucsor Impex reprezintă punctul de vedere al companiei sancționate. Consiliul Concurenței susține, în urma investigației sale, că firmele au stabilit împreună elementele prețului de revânzare practicat de distribuitor, inclusiv marja comercială. Decizia autorității poate fi contestată în instanță.

Cum ar fi fost stabilit prețul zahărului

În urma investigației, Consiliul Concurenței a constatat că firmele au decis fixarea prețurilor de vânzare a zahărului pe piața românească.

Mai exact, Agrana și Lucsor Impex ar fi stabilit valoarea fiecărui element care intra în componența prețului produselor vândute de distribuitor, inclusiv marja comercială a acestuia.

În aceste condiții, prețul cu care Lucsor Impex vindea zahărul propriilor clienți urma același trend cu prețul practicat de Agrana.

„Înțelegerea a avut ca scop creșterea sau, cel puțin, menținerea prețului zahărului din România peste nivelul prețului care s-ar fi determinat în condiții normale de concurență”, susține autoritatea de concurență.

Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL au recunoscut încălcarea Legii concurenței și au beneficiat, în consecință, de o reducere a amenzii.

Agrana operează în România în industria zahărului și comercializează produse inclusiv sub marca Mărgăritar. Compania are unități de producție la Roman și Buzău.

Lucsor Impex este o companie cu capital integral românesc, înființată în anul 1992, care distribuie produse alimentare către rețelele de retail din România.

Investigația în cazul Pfeifer & Langen România, închisă fără sancțiuni

Consiliul Concurenței a investigat și compania Pfeifer & Langen România SRL, dar procedura în cazul acesteia a fost închisă.

Autoritatea spune că investigația nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea unor măsuri sau sancțiuni.

Pfeifer & Langen România este compania locală de distribuție a grupului german cu același nume și comercializează pe piața românească zahăr inclusiv sub marca Diamant.

Amenzile vor fi executate de ANAF

Legea concurenței interzice înțelegerile și practicile concertate prin care companiile împiedică, restrâng sau denaturează concurența, inclusiv stabilirea directă sau indirectă a prețurilor de cumpărare ori de vânzare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar sumele încasate din amenzi ajung la bugetul de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF este instituția care pune în aplicare decizia de sancționare și execută amenzile.

Decizia integrală a Consiliului Concurenței urmează să fie publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.