„Am avut modele puternice, întâmplător bărbați”. De ce crede directoarea de tehnologie a Glovo în „aliați”

„Sunt o mare susținătoare a aliaților, adică a bărbaților în poziții de influență și leadership care promovează implicarea mai multor femei în domeniul tehnologic”, spune Shiro Theuri, director de tehnologie (CTO) la Glovo, într-un interviu acordat StartupCafe.ro. Zilele trecute am mers la sediul startup-ului spaniol, prezent și în România, unde am stat de vorbă cu Theuri despre provocările extinderii platformei de livrări, adoptarea inteligenței artificiale și lecțiile pe care le-a învățat din greșelile făcute de-a lungul carierei.

Shiro Theuri conduce din septembrie 2024 echipele globale de tehnologie ale Glovo în cele peste 20 de țări în care startup-ul fondat în 2015 de Oscar Pierre și Sacha Michaud activează. Înainte de a se muta din Nairobi, Kenya, în Barcelona, în 2022, ea a ocupat mai multe roluri de conducere în inginerie IT în diverse startup-uri și afaceri mici din Kenya.

„Cred că unul dintre lucrurile care mi-au marcat cu adevărat cariera, și asta le spun fetelor pe care le îndrum, este că am avut extrem de mult noroc și am avut modele foarte puternice, care s-a întâmplat să fie bărbați”, a spus Theuri pentru StartupCafe.ro, prezentă în Barcelona cu ocazia Glovo Startup Campus, un eveniment anual la care au participat și câștigătorii din România - antreprenori și viitori antreprenori - și din alte patru țări ai competiției Tech Catalyst.

Când vine vorba de tehnologiile bazate pe inteligență artificială, Shiro Theuri recomandă „o abordare echilibrată”.

„Îți voi împărtăși filosofia mea: să menții o abordare echilibrată față de aceste instrumente, să nu supraestimezi sau să subestimezi valoarea pe care o poți obține din ele, dar să încurajezi un spirit de curiozitate și inovație în cadrul echipei”, spune ea.

StartupCafe.ro: Pentru început, te rog spune-mi care este o tehnologie fără de care tu, personal, nu poți trăi?

Shiro Theuri: Se tot schimbă. Pentru că îmi place să încerc lucruri noi în fiecare zi, aș spune că, în momentul de față, probabil reMarkable, acel notebook digital. E ironic, pentru că nu l-am adus la această întâlnire, dar știi despre ce e vorba. Tableta aceea. Pentru mine e bună fiindcă sunt genul de persoană care își amintește lucrurile doar dacă le scrie de mână mai degrabă decât dacă le tastează, ceea ce e ciudat, având în vedere că lucrez în domeniul tehnologic. Așa că e un echilibru bun: pot să scriu de mână, iar apoi să transform notițele în text digital, apoi totul se sincronizează cu telefonul, laptopul și cloudul. E grozav.

StartupCafe.ro: Glovo conectează restaurante, curieri și clienți, trei tipuri de utilizatori foarte diferiți. Care este cea mai dificilă parte în a construi o tehnologie pe care toți trei să o aprecieze în același timp?

Shiro Theuri: Pentru a simplifica ceea ce facem în domeniul tehnologic, aș spune că principala noastră sarcină este să oferim valoare clienților, curierilor și partenerilor noștri, la cel mai mic cost posibil pentru companie. Și cred că acesta este întotdeauna un echilibru dificil de obținut, să livrezi constant valoare acestor trei părți ale pieței, menținând în același timp costurile și riscurile cât mai reduse pentru companie. În esență, tocmai acest lucru este cel care dă valoare companiei noastre.

Toți factorii care contribuie la obținerea acestui rezultat reprezintă unele dintre provocările zilnice cu care ne confruntăm. Fie că vorbim despre îmbunătățirea algoritmilor, optimizarea anumitor operațiuni pentru reducerea costurilor sau perfecționarea modelelor de livrare, fiecare lucrul pe care îl facem are scopul de a menține armonia și echilibrul în ecosistem, la cel mai mic cost și risc pentru companie. Cred că aceasta este provocarea zilnică și tocmai ea face ca munca noastră să fie atât de interesantă.

StartupCafe.ro:Care este cea mai dificilă provocare atunci când extindeți platforma Glovo în atât de multe țări, fiecare cu infrastructuri și reglementări diferite?

Shiro Theuri: Ca în orice companie de tehnologie, dincolo de a livra valoare, este esențial să te asiguri că reușești să menții un anumit nivel de fiabilitate, calitate și disponibilitate a platformei. Iar acest lucru vine mereu cu propriul set de provocări din perspectiva infrastructurii. Avem o echipă foarte solidă de specialiști în infrastructură IT, a căror muncă zilnică este să se asigure că suntem fiabili, că ne extindem corespunzător și că menținem un anumit prag atunci când vine vorba de disponibilitatea pentru clienții noștri. În ceea ce privește reglementările, este întotdeauna interesant.

Lucrăm îndeaproape cu echipele locale și cu echipele juridice locale pentru a ne asigura că avem o înțelegere profundă a reglementărilor locale înainte de a implementa oricare dintre tehnologiile noastre. Așa că este un amestec între cele două. Să ne asigurăm că avem în continuare ochii – sau mai bine zis urechile – foarte aproape de ceea ce se întâmplă la nivel local și că transmitem aceste informații înapoi echipei noastre tehnice, pentru a construi soluții scalabile, atât din perspectivă tehnologică, cât și din perspectivă legislativă.

StartupCafe.ro: În opinia ta, ce tehnologie sau tendință este astăzi supraevaluată și care este subevaluată, dar va defini următorii ani în tehnologia din domeniul livrărilor?

Shiro Theuri: Este o întrebare interesantă, pentru că vorbim mult despre asta în industrie. Discut despre acest subiect cu mulți CTO. Nu am un răspuns direct, dar îți voi împărtăși filosofia mea, care este să menții o abordare echilibrată față de aceste instrumente. Adică să nu supraestimezi sau să subestimezi valoarea pe care o poți obține din ele, dar să încurajezi un spirit de curiozitate și inovație în cadrul echipei.

De exemplu, la Glovo, în acest moment, ceva ce încercăm cu adevărat să determinăm echipele să facă este să adopte noile tehnologii AI. Nu insistăm să vedem imediat rezultatul adoptării, ci mai degrabă este: „Hai să explorăm, să adoptăm aceste instrumente, să ne oferim feedback, să repetăm, să vedem ce funcționează și ce nu funcționează”.

Același principiu se aplică și pentru ceea ce numim last mile autonomous delivery, adică tot ce ține de livrări autonome, drone, robotică etc.

Fiind parte dintr-un grup, există toate aceste experimente diferite desfășurate în cadrul grupului, și este același model: practic, hai să experimentăm și să vedem cum este implementată și utilizată această tehnologie pe această piață și să vedem dacă poate fi adoptată aici. Așa am abordat lucrurile până acum. Este o abordare echilibrată, încearcă pur și simplu să descoperim ce funcționează cel mai bine pentru noi, având în vedere modelul nostru unic de operare.

StartupCafe.ro: Pentru că tot vorbim despre AI, cum folosește Glovo astăzi inteligența artificială în moduri pe care clienții sau curierii poate nici nu le observă?

Shiro Theuri: Este un amestec de diferite lucruri. Așadar, o folosim din ceea ce ai numi perspectiva back office, pentru a ne îmbunătăți operațiunile și modul în care lucrăm zi de zi. În funcție de departament, se implementează și se utilizează diferite tipuri de tehnologii AI, fie că ești în departamentul de resurse umane, în operațiuni sau în vânzări. Așadar, există multe tipuri diferite de instrumente bazate pe AI pe care diferite echipe le folosesc.

Pot să vorbesc despre ceea ce facem în mod specific în tehnologie, adică folosim multe dintre instrumentele pe care le numim AI coding assistant tools, pentru a ne asigura că nu doar simplificăm procesul de scriere a codului, ci încercăm și să vedem dacă putem crește productivitatea prin implementarea acestei tehnologii. Evident, este încă o perioadă de testare, învățăm încă foarte multe.

Există mult „zgomot” în industrie, așa că încercăm, de asemenea, să menținem această abordare echilibrată. Acestea sunt unele dintre lucrurile despre care clienții poate nu știu că se întâmplă.

Dar, din ceea ce este vizibil pentru clienți, unele dintre lucrurile pe care încercăm să le facem includ și asigurarea faptului că suntem la curent cu tendințe precum agentic shopping. Nu știu dacă ai auzit despre asta, dar practic poți accesa ChatGPT și să spui: „Hei, vreau să comand un burrito și vreau să fie livrat unde mă aflu acum”, iar apoi sistemul alege Glovo și poți primi burrito-ul fără să mai accesezi aplicația.

Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care încercăm să ne asigurăm că le urmărim. Mai sunt și multe alte experimente, de exemplu căutăm modalități prin care să folosim comenzi conversaționale. Adică, dacă nu vrei să folosești ecranul tactil al telefonului pentru a comanda, putem să îți oferim aceeași experiență folosind vocea.

Acestea nu sunt imediat disponibile sau accesibile, dar sunt unele dintre experimentele pe care le continuăm tocmai pentru a ne asigura că suntem la curent cu diferite tendințe.

StartupCafe.ro: Ai făcut vreodată o greșeală tehnică sau strategică care s-a dovedit a fi o lecție valoroasă pentru companie?

Shiro Theuri: Cred că, știi, la fel ca majoritatea liderilor din domeniul tehnologic, uneori încercăm să ne asigurăm că ne mișcăm foarte repede și livrăm valoare rapid, dar, evident, toate acestea au un cost. Adică, dacă te miști foarte repede și nu acorzi atenție capacității tale de a fi fiabil, scalabil și de a oferi o experiență bună, aceste aspecte au de suferit. Au existat momente în trecut în care am întâmpinat dificultăți în a găsi echilibrul între viteza de livrare și calitatea produselor pe care le oferim, dar și între stabilitatea platformei noastre.

Dar acestea sunt lecții pe care continui să le înveți și să le îmbunătățești. Așadar, cred că acestea sunt ceea ce aș numi lucruri pe care nu le-am abordat foarte bine, dar care au condus la bune practici în echipa noastră.

Acum, livrarea de funcționalități în detrimentul fiabilității este exclusă, și acest lucru se datorează tuturor acestor lecții pentru care, din păcate, a trebuit „să plătim” în trecut.

StartupCafe.ro: Trebuie să spun că este cu adevărat inspirațional să vezi o femeie într-un rol de CTO. Nu vedem asta atât de des. Poți să ne povestești despre parcursul tău până la această poziție și despre provocările sau oportunitățile pe care le-ai avut?

Shiro Theuri: Background-ul meu este în inginerie software. Am studiat informatică la facultate, am început masterul în inginerie software și, în timp ce eram la școală, lucram, evident. Cred că unul dintre lucrurile care mi-au marcat cu adevărat cariera, și asta le spun fetelor pe care le îndrum, este că am avut extrem de mult noroc și am avut modele foarte puternice, și care s-a întâmplat să fie bărbați.

Știu că vorbim mult despre susținere (allyship; un aliat activ al persoanelor sau grupurilor care se confruntă cu inegalități, care folosește privilegiul său pentru a le susține și a le amplifica vocea), dar vorbim și despre femeile din poziții superioare care ridică alte femei.

Eu, însă, sunt o mare susținătoare a „aliaților”, adică a bărbaților în poziții de influență și leadership care promovează implicarea mai multor femei în domeniul tehnologic, pentru că aceasta a fost experiența mea personală.

De la momentul în care am fost intern, până când am ajuns contributor individual de nivel unu și apoi la primul meu rol de management, în toate aceste etape importante din cariera mea am avut mereu un model puternic care mă susținea și mă încuraja.

Sunt o mare susținătoare a implicării bărbaților în centrul acestei conversații despre atragerea mai multor femei în carierele din tehnologie. Cred că un alt lucru important a fost că am fost expusă la multe proiecte și industrii diferite în cariera mea, ceea ce mi-a permis să acumulez o experiență și o cunoaștere largă, și acest lucru s-a dovedit a fi foarte valoros. Și, știi, să fii extrem de curios și curajos, să profiți de toate aceste oportunități. Aș spune că poate un mix al acestor trei lucruri m-a ajutat cu adevărat.

Fondat în anul 2015, la Barcelona, de Oscar Pierre și Sacha Michaud, Glovo a pătruns în România din anul 2018. În prezent, serviciul de livrări operează în peste 60 de localități românești.

Aplicația a strâns până acum finanțări totale în valoare de 900 milioane EUR, conform datelor prezentate de co-fondatorul Oscar Pierre în cadrul evenimentului de la Barcelona ce a avut loc zilele trecute.

Pe piața din România, Glovo se luptă cu aplicații ca Wolt (fosta Tazz) și Bolt Food.