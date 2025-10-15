Afacerea cu înghețată „Alpin”, lansată de antreprenorul român Ioan Istrate, ajunge în portofoliul colosului internațional Froneri (Oreo, Milka, Häagen-Dazs, Aloma)

Antreprenorul român Ioan Istrate a lansat afacerea cu înghețată Alpin în urmă cu trei decenii, dar a vândut-o între timp, iar acum fabrica de la Sebeș și sortimentele românești intră în portofoliul colosului britanic Froneri, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din lume, cunoscut pentru branduri ca Oreo, Milka, Aloma, Joe și Häagen-Dazs.

Grupul Froneri, prezent deja pe piața din România, a anunțat, miercuri, că a încheiat acorduri pentru a achiziționa afacerea europeană de înghețată a grupului leton Food Union, care deține și business-ul românesc Alpin.

Astfel, Froneri cumpără Food Union de la fondul de investiții PAG Private Equity, cu sediul central la Hong Kong. PAG preluase afacerea Food Union în ianuarie 2024. Grupul leton Food Union a fost fondat de un om de afaceri rus, Andrey Beskhmelnitsky. Afacerea cu produsele lactate din Letonia este exclusă din tranzacție, iar proprietatea acesteia rămâne neschimbată.

Părțile nu dezvăluie suma tranzacției. Achiziția este supusă aprobării de către autoritățile de reglementare relevante – ar acoperi toate piețele Food Union din Europa: Danemarca, Norvegia, Estonia, Letonia (cu excepția produselor lactate), Lituania și România, și se estimează că se va finaliza în lunile următoare.

„Food Union a construit un portofoliu de branduri îndrăgite la nivel local, în care intenționăm să investim pentru a dezvolta și mai mult potențialul semnificativ al afacerii. Așteptăm cu nerăbdare să primim echipa Food Union în cadrul Froneri pentru a sprijini ambiția noastră de a fi cea mai bună companie de înghețată din lume”, a declarat Phil Griffin, CEO Froneri.

„Froneri este reperul global în industria înghețatei și suntem încântați că brandurile noastre emblematice din România, precum Transalpina, Fulg de Nea și altele, au găsit un cămin perfect alături de un lider cu adevărat de clasă mondială. Sub conducerea Froneri, aceste branduri vor câștiga o acoperire mai largă și avantajele unui portofoliu global și a capacităților sale, păstrând în același timp caracterul local și calitatea pe care consumatorii o apreciază. Așteptăm cu nerăbdare să construim împreună următorul capitol” - a afirmat Soren Lauridsen, președinte executiv al Food Union.

Froneri estimează că achiziția va „crea noi oportunități de creștere, precum și ocazia de a consolida angajamentul de a oferi înghețată de înaltă calitate pentru toți consumatorii”. Cumpărătorul a confirmat că echipa de management actuală a Food Union va rămâne la conducerea afacerii.

Brandul românesc Alpin și drumul său de la fondatorul Ioan Istrate la gigantul global Froneri

Froneri, cu sediul central în Anglia, este o companie internațională, creată în 2016 ca parteneriat între grupul elvețian Nestlé și compania franceză PAI Partners. Froneri este prezentă în peste 25 de țări, cu venituri de peste 5 miliarde de euro și peste 12.000 de angajați la nivel mondial.

Froneri operează deja în România prin subsidiara sa românească Froneri Ice Cream Romania SRL, care are ca obiect de activitate principal „comerțul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun”. În 2024, subsidiara bucureșteană a Froneri a avut venituri totale de peste 100 de milioane de lei și profit de 8,7 milioane de lei, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

De partea cealaltă, Food Union Europe este o companie care activează în domeniul înghețatei, produselor lactate și alimentelor congelate, ce operează în principal în țările nordice, în Țările Baltice și în România. Food Union are peste 2.200 de angajați, iar cifra sa de afaceri anuală depășește 300 de milioane de euro.

Food Union deține, printre altele și afacerea românească de înghețată Alpin, care intră în portofoliul colosului global Froneri, la finalizarea achiziției anunțate miercuri.

Afacerea românească cu înghețată Alpin a fost lansată încă din anul 1994 de antreprenorul român Ioan Istrate. În anul 2016, grupul leton Food Union, controlat atunci de omul de afaceri rus Andrey Beskhmelnitsky, a preluat 70% din Alpin de la Ioan și Parascheva Istrate. Din 2020, fondatorul a ieșit complet din business-ul Alpin, cedând și ultimele participații pe care le mai avea, potrivit Profit.ro.

La fabrica sa de la Sebeș, județul Alba, Alpin produce și vinde peste 120 de sortimente de înghețată. Cele mai populare branduri ale producătorului român sunt Transalpina, Fulg de Nea, Ekselence și Romcherie.

În anul 2024, firma Alpin 57 Lux SRL a obținut venituri totale de aproape 160 de milioane de lei și profit de 1,84 milioane de lei, cu un număr mediu de 481 de angajați proprii.