Adaos comercial afișat la raft. Patronii critică proiectul ANPC: E contrar legislației în vigoare. Cele 6 efecte pe care le produce

Noile reguli care urmează să fie impuse de ANPC operatorilor economici, respectiv obligația de a afișa și adaosul comercial lângă prețul produselor, ridică, printre altele, probleme din perspectivă concurențială dar și în ceea ce privește implementarea, atrag atenția patronii din 10 organizații din România.

Măsura este contrară legislației în vigoare și va conduce la „distorsinoarea mediului concurențial în lanțul de aprovizionare al produselor alimentare și nealimentare și la încălcarea drepturilor operatorilor economici ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României”, se arată în documentul semnat de cele 10 organizații.

Potrivit lor, pe lângă faptul că proiectul încalcă legislația și principiile în materie de concurență loială, depășește sfera de atribuții a ANPC și adaugă în mod nelegal și nejustificat la reglementările naționale și europene în materie de informare a consumatorilor.

Organizațiile semnatare sunt Confederația Patronală Concordia, Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Romanian Business Leaders, Consiliul Investitorilor Străini, Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC), Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER), Camera de Comerț Româno-Germană (AHK România), Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIPR), Camera de Comerț Româno-Olandeză (NRCC) și Camera de Comerț Belgiano-Luxemburghezo-Româno-Moldovenească (BEROCC).

Acestea au identificat o serie de efecte pe care proiectul de Ordin al ANPC, pus în transparență pe 18 martie, le poate genera în cazul în care va fi adoptat și implementat.

Astfel, ar produce următoarele efecte:

„1. Descurajarea invesțitiilor - Prin măsura preconizată reconizată vor fi afectate investițiile în sectoare cheie pentru economia României, cum este cel al retailului alimentar și non-alimentar, distributie, procesare, precum si, nu in ultimul rand, productie. Acest aspect va avea avea un efect negativ nu numai asupra operatorilor economici din lanțul de aprovizionare alimentar și non-alimentar, dar și în industrii colaterale, cum ar fi construcții și materiale de construcții, antrepriză și sub-antrepriză, logistică și transport etc. În contextul politic incert de la acest moment, o nouă măsură care să creeze un nou blocaj la nivelul pieței libere și un dezechilibru în zona de productie si in lanțul de aprovizionare alimentar și non-alimentar va descuraja orice investitor, generând consecințe grave la nivelul economiei României pe termen mediu și lung, și va contribui la un rating de țară scăzut.

2. Efecte negative la nivelul consumatorilor - Contrar argumentelor invocate de către ANPC, măsura preconizată nu va asigura o mai bună informare a consumatorilor sau respectarea drepturilor acestora. Afișarea la raft a prețurilor de achiziție, de import sau al prețului primului distribuitor de pe lanț și a adaosului comercial, va genera în mod evident confuzie la nivelul consumatorilor, cunoașterea acestor detalii comerciale neaducând în concret niciun avantaj real, documentat, pentru aceștia din urmă. De asemenea, calitatea produselor oferite riscă să scadă, comercianții putând fi determinați să aleagă pentru portofoliul lor produse cu adaos mic, în defavoarea celor cu calitate ridicată.

3. Efecte negative la nivelul relațiilor B2B - Măsura preconizată va determina un dezechilibru la nivelul lanțului de aprovizionare B2B și al relațiilor comerciale desfășurate exclusiv între profesioniști (e.g. importator - distribuitor, distribuitor - distribuitor, distribuitor – comerciant, distribuitor – producator, producator – procesator), în considerarea riscurilor asociate divulgării secretelor comerciale (e.g. facilitarea unor posibile comportamente anticoncurențiale, practici concertate), precum și inițierea unor valuri de conflicte între aceștia, în contextul prețului de achiziție negociat în funcție de volume, distanță etc., aspecte care sunt necunoscute consumatorilor, așa cum nu sunt transparentizate nici cheltuielile semnificative care apar în lanțul de producție, procesare și comercializare sau taxele multiple pe care toți operatorii economici le plătesc către bugetele de stat sau locale.

4. Diferența de tratament între comercianți și platformele online stabilite pe teritoriul României prin comparație cu cele din afara României, în special din state terțe - Măsura preconizată va crea o obligație suplimentară de informare pentru comercianții și platformele online de pe teritoriul României, fără ca respectarea obligației să fie controlată și sancționată în raport cu cu comercianții și platformele online din state terțe care prestează servicii pe teritoriul României. Având în vedere încălcările sistematice ale dreptului UE săvârșite de platformele care provin din state terțe și lipsa unor acțiuni concrete de supraveghere și sancționare din partea autorităților naționale, Măsura preconizată va accentua diferențele de tratament între cele două tipuri de operatori economici.

Inițiativa ANPC de emitere a măsurii preconizate este contrară acțiunilor pe care Comisia Europeană intenționează să le întreprindă pentru a crea condiții de concurență echitabile între comercianții UE și cei non-UE (eliminarea scutirilor de taxe vamale pentru achiziții non-UE sub o anumită sumă, coordonarea autorităților de supraveghere a pieței pentru aplicarea legislației UE în mod unitar entităților non-UE).

Prin comparație cu comercianții și platformele online non-UE, comercianții și platformele online vizate de Proiectul aplică deja proceduri pentru a asigura o informare clară și corectă a consumatorilor și pentru a bloca introducerea pe piață a unor produse nesigure sau neconforme cu legislația UE. Directiva 2011/83, transpusă în legislația națională prin OUG 34/2014 stabilește obligații clare de informare a consumatorilor în comerțul online, armonizate la nivel european. În egală măsură, comercianții și platformele UE sunt supuse unor reguli clare de protejare a consumatorilor, în temeiul Regulamentului 2022/2065 privind o piață unică pentru serviciile digitale („Regulamentul DSA”) și Regulamentului 2023/988 („Regulamentul GPSR”).

5. Efecte negative din punct de vedere logistic - Măsura preconizată riscă să aibă un impact asupra modului de etichetare a produselor în sarcina revânzătorilor, asupra amenajării spațiului la raft, precum și să genereze probleme logistice majore, de ținere a evidenței/comunicării adaosurilor pe lanțul de achiziție, a prețurilor de import și/sau a prețurilor primului distribuitor, după caz, toate având un posibil efect direct asupra prețurilor de revânzare.

6. Impact asupra lanțului de distribuție - Măsura preconizată riscă să elimine forțat anumite verigi ale lanțului de distribuție și să genereze o creștere a prețurilor prin:

▪ Costuri suplimentare determinate de rezilierea înainte de termen a unor contracte cu furnizori

agreați, parteneri de afaceri existenți

▪ Costuri suplimentare legate de transportul mărfurilor de la depozitele producătorilor (aflate la distanțe incontrolabile, posibil mai mari) la depozitele din care sunt aprovizionate punctele de lucru ale comercianților”.