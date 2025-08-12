Ministrul Finanțelor pune ANAF să verifice și marile companii: „Cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucǎtori?”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că a cerut ANAF să efectueze „controale de integritate în cazul unor jucători de demisiune economică semnificativă, asupra cărora persistǎ situații de tergiversare a plǎții obligațiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi”.

Ministrul a făcut referire la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor, precum și la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar și a funcționarilor cu atribuții de control asupra acestora.

Ministrul Nazare spune că este vorba despre:

Sute de milioane de lei în obligații fiscale la zi; caz concret în situația unui producător local de țigări: peste 600 mil. lei în obligații fiscale, din care peste 300 mil. lei în datorii doar din neplata accizelor + dobânzi și penalități.

Decizii succesive de eșalonări, restructurări, înlesniri și amânări la plată, ce datează de mulți ani, plus suspendări și contestări obținute în instanțe, în condiții cel puțin discutabile.

În unele dintre cazuri, situații ce culminează cu intrarea în concordat preventiv a companiei în cauzǎ, blocând posibilitatea ANAF de a executa silit.

„În aceste condiții și având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucǎtori?”, spune ministrul Finanțelor într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Așa cum am agreat cu noua conducere ANAF, o direcție principală de acțiune în perioada următoare, pentru îmbunătățirea colectării și restabilirea încrederii în instituție este să punem stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti”, a continuat el.

Nazare susține că eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, „nu o scuză pentru abuzuri, iar obligația de a-ți achita datoriile fiscale trebuie să fie aceeași pentru toate categoriile de contribuabili”, fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM”.

„Echitatea în colectare și în tratamentul aplicat, precum și toleranța zero pentru abuzuri nu sunt opționale – de aceea, divizia de integritate a ANAF va avea un rol esențial în perioada următoare pentru a identifica, expune și opri aceste practici”, a mai spus el.