Olandezii de la Sioux preiau integral o firmă IT din Cluj construită împreună cu fondatorii Qubiz. Vor să extindă echipa din România

Grupul olandez Sioux Technologies preia integral compania Sioux Technologies din Cluj-Napoca, dezvoltată în ultimii ani împreună cu antreprenorii români din jurul Qubiz. Firma locală a avut în 2025 afaceri de peste 19 milioane de lei, în creștere cu peste 40% față de anul anterior, iar olandezii spun că vor să mărească semnificativ echipa din România.

Sioux Technologies a anunțat preluarea integrală a centrului său de dezvoltare software din Cluj-Napoca, după mai mulți ani în care compania românească a fost dezvoltată împreună cu parteneri locali, potrivit stiridecluj.ro.

Operațiunea din România a fost lansată în 2018 sub numele Qubiz Software Services, ca parte a unui parteneriat dintre Sioux și compania românească de software Qubiz. Din februarie 2024, firma funcționează sub numele Sioux Technologies.

Parteneriatul dintre cele două companii începuse însă anterior. Sioux explica încă de la lansarea centrului din România că lucra deja cu Qubiz într-un model în care compania românească furniza capacitate de dezvoltare software, iar Sioux gestiona relația cu clienții și livrarea proiectelor. Ulterior, cele două firme au decis să construiască împreună un centru de expertiză în Cluj-Napoca, concentrat inițial pe Big Data, IoT și Cloud.

Marcel Anghel și Gabriel Lupaș aveau împreună 45% din firmă

Înaintea preluării integrale, compania din Cluj avea patru acționari.

Vehiculul olandez Dakota Software Participation B.V. deținea 45% din firmă, în timp ce Gabriel-Vasile Lupaș și Marcel Dumitru Anghel aveau câte 22,5%. Alte 10% erau deținute de Carly Kunga Samten Schöne, potrivit structurii acționariatului din datele atașate.

Astfel, Marcel Anghel și Gabriel Lupaș controlau împreună exact aceeași participație ca acționarul olandez: 45%.

Marcel Anghel este CEO al Qubiz, iar Gabriel Lupaș este Chief Delivery Officer în cadrul companiei.

Tranzacția anunțată acum nu înseamnă însă vânzarea Qubiz. Este vorba despre preluarea integrală a firmei dezvoltate separat la Cluj împreună cu Sioux.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Afacerile firmei din Cluj au crescut cu peste 40%

Sioux Technologies din Cluj a avut în 2025 o cifră de afaceri de 19,04 milioane de lei, față de 13,57 milioane de lei în anul anterior, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 40%.

Profitul net a crescut de la aproximativ 117.000 de lei în 2024 la 2,34 milioane de lei în 2025.

Numărul mediu de angajați a urcat de la 42 la 46 de persoane.

La un curs orientativ de circa 5 lei pentru un euro, firma a ajuns astfel la afaceri de aproximativ 3,8 milioane de euro și un profit net de aproximativ 470.000 de euro.

Creșterea a fost puternică și pe termen mai lung. În 2018, compania avea afaceri de 1,65 milioane de lei și 9 angajați. În 2023 ajunsese la aproape 9,8 milioane de lei și 33 de salariați, iar în 2025 a depășit 19 milioane de lei.

Ce fac IT-iștii din Cluj

Echipa din Cluj lucrează la proiecte software pentru clienți internaționali din sectoare precum semiconductori, tehnologie medicală și sisteme analitice, potrivit Sioux.

Grupul olandez spune că operațiunea din România a devenit între timp un centru important de dezvoltare software în cadrul organizației.

„Împreună cu partenerii noștri am construit aici o bază puternică. Acum echipele noastre pot lucra și mai strâns, pot reacționa mai rapid și putem face investiții mai țintite în viitor”, spune Ron Willems, Managing Director Software Europe la Sioux Technologies.

Compania nu spune câte persoane intenționează să angajeze, dar anunță că vrea să extindă semnificativ echipa din România în următorii ani, pe fondul cererii în creștere pentru specialiști tehnici și echipe internaționale de dezvoltare.

Cum a început parteneriatul dintre Sioux și Qubiz

Relația dintre cele două companii este relevantă și pentru modul în care s-a construit operațiunea românească.

La momentul lansării centrului comun, Sioux spunea că avea nevoie de expertiză suplimentară în Big Data, Cloud și IoT, pe fondul transformărilor din industrie asociate cu Industry 4.0.

Qubiz oferea atunci acces la aproximativ 170 de specialiști IT, iar Sioux descria parteneriatul ca pe o metodă de a combina capacitatea de dezvoltare software din România cu relațiile sale cu clienții internaționali.

„Intrarea în acest parteneriat strategic cu Sioux creează o sinergie care va permite echipelor noastre să lucreze împreună la proiecte foarte complexe ca și cum ar fi o singură echipă”, spunea la acel moment Marcel Anghel, CEO Qubiz.

Ce a început ca un parteneriat și un centru comun de expertiză ajunge acum, după aproximativ opt ani, la controlul integral al operațiunii de către grupul olandez.

Cine este Sioux Technologies

Sioux Technologies este un grup olandez specializat în dezvoltarea de sisteme high-tech complexe.

Compania combină competențe de software, matematică aplicată, mecanică, mecatronică, electronică și integrare de sisteme și lucrează în special pentru industrii tehnologice precum semiconductorii, echipamentele medicale și sistemele analitice.

Pentru România, tranzacția este relevantă și din alt motiv: centrul din Cluj nu este prezentat de cumpărător ca un simplu hub de outsourcing, ci ca parte a capacității sale internaționale de inginerie pentru industrii high-tech.

Iar mesajul transmis odată cu achiziția este unul de extindere, nu de consolidare: Sioux spune explicit că vrea să investească mai mult în operațiunea românească și să mărească echipa locală.

Aș merge pe această versiune. E mai StartupCafe pentru că avem imediat tranzacția, antreprenorii români care ies, cifrele firmei și ce urmează pentru angajați, iar istoricul Sioux–Qubiz explică de ce achiziția nu este una apărută din senin.