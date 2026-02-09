Super-achiziție în comerțul online european: 7,8 miliarde EUR pentru un business de curierat lansat cu 5.000 de dolari, de un antreprenor polonez

Super-achiziție în comerțul online european: un consorțiu condus de coloșii americani FedEx și Advent, cumpără acum, la o valoare de 7,8 miliarde EUR (9,2 miliarde dolari), o firmă de curierat poloneză care a fost înființată cu numai 5.000 de dolari în anul 1999, de către un student din Cracovia.

Omul de afaceri polonez Rafał Brzoska, în vârstă de 48 de ani, are în prezent o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, conform Forbes. El a început să-și construiască actualul „imperiu” de curierat și logistică pentru e-commerce în 1999. Era student la Universitatea de Economie din Cracovia și a demarat business-ul Integer cu o investiție inițială de numai 20.000 de zloți, echivalentul a 5.000 de dolari. La început, era o mică afacere de distribuire de fluturași și pliante, dar a evoluat treptat într-un business de curierat și logistică.

Rafał Brzoska a înțeles nevoile operatorilor și consumatorilor din comerțul online și, în 2006, în cadrul business-ului său de logistică, a lansat InPost, o rețea de lockere tip „easy box”, la care sunt livrate comenzile din e-commerce.

În cei 20 de ani de creștere continuă, InPost s-a extins și în Europa de Vest, ajungând în prezent să gestioneze o rețea de 61.000 de „dulăpioare” automate, operate alături de locații de preluare și livrare (PUDO) a coletelor, în mai multe piețe europene: Polonia, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda și Luxemburg.

În total, în anul 2025, InPost a ajuns să livreze 1,4 milioane de comenzi în piețele sale.

Din anul 2021, InPost s-a listat pe Bursa Euronext de la Amsterdam, ca firmă de sine stătătoare, și a strâns 3 miliarde de dolari de la investitori, în cadrul ofertei sale publice (IPO) de atunci.

Acum, în februarie 2026, InPost a ajuns la un acord pentru a fi achiziționat de un consorțiu condus de colosul poștal american FedEx (37%), alături de fondul de investiții american Advent Holding (37%), care avea anterior tranzacției o paticipație de 6,5% în InPost. Din consorțiul care va deține mai departe compania de logistică mai fac parte acționarii InPost mai vechi: A&R Holding (16%) și fondul ceh de investiții PPF Holding (10%). Banca Norvegiei, care avea în jur de 5% în firma poloneză, iese din acționariat.

Valoarea totală a tranzacției se ridică la 7,8 miliarde de euro (9,2 miliarde dolari). Astfel, acționarii InPost primesc 15,60 euro pe acțiune, ceea ce reprezintă un preț cu 50% mai mare decât valoarea actuală de piață.

Fondatorul și CEO-ul Rafał Brzoska va rămâne în continuare în InPost, care va continua să funcționeze ca firmă de sine stătătoare, cu sediul central în Polonia.

„Pornind de la succesul obținut în Polonia, această tranzacție va susține următoarea etapă de creștere a InPost, pe măsură ce ne extindem în continuare la nivel european. Prin parteneriatul pe termen lung cu investitorii, care cunosc foarte bine atât compania noastră, cât și domeniul, beneficiem de expertiza, stabilitatea și resursele necesare pentru a valorifica tendințele puternice din piață: creșterea comerțului electronic, cererea tot mai mare a consumatorilor pentru livrări rapide și convenabile, precum și tranziția către soluții de livrare mai sustenabile.

Împreună, ne vom consolida rețeaua și vom ajunge la un număr mai mare de consumatori, oferind opțiuni de livrare rapide, flexibile și îmbunătățite, în timp ce ne continuăm obiectivul de a redefini sectorul e-commerce din Europa. Rămân pe deplin implicat în conducerea InPost și în anii următori. Sediul central, brandul, managementul operațional și nucleul capacităților noastre de inovare vor rămâne în Polonia, care continuă să fie modelul de referință al strategiei noastre de succes. Cu sprijinul partenerilor noștri, sunt convins că putem valorifica întregul potențial al InPost și ne putem consolida poziția de facilitator-cheie al comerțului electronic în Europa de Vest”, a spus antreprenorul polonez.

Rafał Brzoska rămâne acționar minoritar în InPost prin intermediul fondului său de investiții, A&R, care va deține 16% din compania de curierat, în cadrul consorțiului. Anterior tranzacției anunțate acum, A&R deținea 12% din InPost, în urma listării pe bursa de la Amsterdam.

De asemenea, fondul de investiții ceh PPF, care a investit în InPost începând cu 2022, va deține un pachet de 10% în cadrul consorțiului care cumpără acum compania de curierat. Fondat de regretatul om de afaceri ceh Petr Kellner, fondul de investiții PPF este prezent în România cu mai multe business-uri, inclusiv postul Pro TV.