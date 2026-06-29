Achiziție de 8 miliarde dolari în business-ul aerospațial: O firmă de rachete cumpără o companie de sateliți de conectivitate

Compania americană de sisteme spațiale Rocket Lab a încheiat un acord prin care cumpără Iridium Communications, firmă care operează un sistem global de sateliți pentru servicii de telefonie mobilă, internet și navigare, pentru aproximativ 8 miliarde dolari.

Achiziția va fi „una dintre cele mai transformatoare” din industria spațială, promit companiile într-un comunicat. Aceasta îmbină principalele capacități de lansare ale Rocket Lab și producția de sateliți cu rețeaua globală de comunicații prin satelit a Iridium, spectrum, și cei peste 500 de parteneri.

Rocket Lab transmite că va folosi rețeaua Iridium pentru a se extinde pe piețe neexploatate și a lansa noi servicii spațiale, iar Iridium spune că oferă o conectivitate fiabilă, rezistentă la intemperii și o arhitectură PNT (poziționare, navigație și sincronizare) alternativă pentru aplicațiile în care GPS-ul și celelalte sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS) sunt degradate sau indisponibile.

Iridium Communications a fost fondată în anul 2001, după ce compania inițială, Iridium SSC, a intrat în faliment în 1999, la 9 luni de la lansarea organizației, dar sateliții au rămas pe orbită, iar aceasta a fost salvată de Guvernul SUA. Firma are un sistem de 80 de sateliți: 66 sunt sateliți activi, iar restul de 14 funcționează ca piese de schimb pe orbită. Acum, aceasta suportă operațiuni de siguranță și misiuni critice pentru industrii ca aviația, maritimă, guverne, servicii de urgență, infrastructură critică, sisteme autonome și aplicații de monitorizare la distanță.

Rocket Lab a fost fondată în anul 2006 și susține că a fost prima companie privată din emisfera sudică care a atins spațiul după ce a lansat Ātea-1 în noiembrie 2009. În prezent, compania operează o rachetă ușoară orbitală cunoscută sub numele de Electron, care oferă lansări dedicate pentru sateliți mici. În același timp, racheta HASTE oferă capacitate de lansare de testare hipersonică pentru guvernul SUA și națiunile aliate; iar vehiculul de lansare Neutron, aflat în dezvoltare, va debloca lansarea medie pentru desfășurarea constelațiilor, securitatea națională și misiunile de explorare.

Tranzacția vine în contextul în care SpaceX s-a listat la bursă prin oferta publică „istorică” de la jumătatea acestei luni. Compania spațială a lui Musk va deveni una din cele mai rapide companii incluse vreodată în indicele Nasdaq-100, ceea ce este de aşteptat să genereze un nou val de cumpărări din partea fondurilor de investiţii pasive.