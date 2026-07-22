Rabla 2026 a frânat după prima oră. Câți bani mai sunt disponibili pentru autoturisme

Programul Rabla Auto 2026 a început cu o avalanșă de cereri, dar ritmul înscrierilor a încetinit puternic după prima oră. Aproape 80% dintre dosarele existente în sistem la data de 22 iulie au fost depuse în primele 60 de minute de la lansare.

În același timp, pentru cumpărarea de autoturisme noi mai sunt disponibili aproape 107 milioane de lei, potrivit datelor transmise StartupCafe.ro de Administrația Fondului pentru Mediu.

În total, AFM înregistra miercuri, 22 iulie 2026, 14.220 de dosare depuse în Programul Rabla Auto. Dintre acestea, 11.289 fuseseră depuse încă din prima oră, ceea ce reprezintă aproximativ 79,4% din total.

După valul inițial, în sistem au mai intrat doar 2.931 de dosare.

Câți bani mai sunt disponibili la Rabla 2026

Programul a început cu un buget total de 300 de milioane de lei, împărțit între autoturisme electrificate, mașini termice și hibride și motociclete.

La data de 22 iulie, mai erau disponibili în total 106.941.500 de lei pentru autoturisme, potrivit răspunsului transmis StartupCafe.ro de AFM.

Pentru autovehiculele pur electrice, plug-in hybrid și cele cu pilă de combustie cu hidrogen fuseseră depuse 4.832 de dosare. Din bugetul inițial de 120 de milioane de lei mai erau disponibili 33.635.500 de lei.

La categoria autovehiculelor cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, și a celor hibride, AFM înregistra 8.095 de dosare. Din bugetul de 165 de milioane de lei mai erau disponibili 73.306.000 de lei.

Asta înseamnă că aproximativ 36% din bugetul total al sesiunii mai era încă disponibil după primele două zile.

Rabla a pornit în trombă, apoi ritmul a scăzut

În prima oră de la lansarea programului, AFM anunțase depunerea a 11.289 de dosare. Dintre acestea, 6.452 erau pentru mașini termice și hibride, 3.544 pentru autovehicule electrice și plug-in hybrid, iar 1.293 pentru motociclete.

Până pe 22 iulie, numărul dosarelor pentru mașini termice și hibride a crescut cu 1.643, iar cel al cererilor pentru electrice și plug-in hybrid cu 1.288.

Prin urmare, aproape patru din cinci dosare existente după două zile fuseseră depuse în prima oră. Datele indică un interes inițial foarte puternic, urmat însă de o încetinire abruptă a înscrierilor.

Pentru solicitanți, concluzia practică este că, spre deosebire de impresia creată în prima oră, fondurile destinate autoturismelor nu s-au epuizat. Înscrierile pot continua până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la consumarea bugetelor.

Motocicletele au consumat bugetul în nouă minute

Situația este complet diferită la categoria motocicletelor și motocicletelor electrice.

Cele 15 milioane de lei alocate au fost epuizate în numai nouă minute, după depunerea a 1.293 de dosare.

Epuizarea rapidă fusese anticipată de importatorii moto. Înainte de lansarea programului, aceștia avertizaseră că bugetul putea acoperi numai aproximativ 1.000-1.500 de ecotichete și ceruseră suplimentarea lui.

StartupCafe.ro a prezentat anterior solicitările industriei moto în articolul Importatorii moto cer suplimentarea programului Rabla 2026.

Ce ecotichete se acordă în 2026

Persoanele fizice pot primi 18.500 de lei pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un plug-in hybrid ori o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid și 10.000 de lei pentru o mașină termică eligibilă sau o motocicletă.

Mașinile diesel nu sunt acceptate în program. Bugetul total al sesiunii pentru persoane fizice este de 300 de milioane de lei.

Condițiile complete, documentele necesare și procedura de înscriere sunt explicate în articolul StartupCafe.ro Rabla Auto 2026: Înscrierile încep luni, 20 iulie. Condițiile și bugetul alocat sesiunii din acest an.