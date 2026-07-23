FOTO Investiție de peste 2,5 milioane EUR: Proprietarul World Class România extinde rețeaua Befit cu patru noi săli de fitness în București

Vectr Holdings, proprietarul World Class România, își extinde rețeaua de săli de fitness Befit din București, cu încă patru noi cluburi, în urma unei investiții de peste 2,5 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Noile cluburi păstrează conceptul Befit bazat pe tehnologizare și automatizare inteligentă, care permite menținerea unor costuri accesibile pentru membri, și marchează totodată o nouă etapă în dezvoltarea brandului, prin investiții în echipamente premium”, se mai arată în comunicat.



Noile locații, Befit M Park Titan, Befit Pipera Plaza, Befit Șoseaua Giurgiului și Befit Bd. Timișoara, duc rețeaua la un total de 20 de săli de fitness la nivel național.

Befit operează în prezent în orașe precum București, Timișoara, Brașov, Oradea, Sibiu, Bacău și Deva. În perioada următoare, compania își va continua expansiunea atât în orașele în care activează deja, prin deschiderea de noi cluburi până la finalul anului, cât și în noi orașe din țară, pentru care există deja contracte în derulare.

„Deschiderea celor patru noi cluburi din București marchează o etapă importantă în dezvoltarea Befit. Investiția de peste 2,5 milioane de euro reflectă direcția în care construim brandul: cluburi moderne, accesibile și orientate către performanță. Cluburile noastre au suprafețe cuprinse între 600 și 1.800 mp, adaptate atent fiecărei zone și contextului competitiv din fiecare oraș. Ne concentrăm pe layout-uri inteligente și zone de antrenament funcționale, precum Hyrox. Ambiția noastră este să construim o rețea națională smart cost care democratizează accesul la fitness, menținând în același timp o eficiență operațională ridicată și o experiență coerentă pentru membri”, a declarat Dacian Sarivan, Head of Business Development Befit România.

Vectr Holdings deține în România atât Befit, cât și World Class România, acoperind atât segmentul smart cost, cât și pe cel premium al pieței de fitness.

Befit se adresează în special tinerilor din orașe, oferind săli de fitness cu acces flexibil și servicii digitalizate. Cluburile funcționează cu personal prezent doar în anumite intervale, iar accesul este automatizat, unele locații urmând să fie deschise 24/7.

World Class România este rețeaua premium de health, fitness și wellness din România. Cluburile sale oferă spații extinse de antrenament, piscine și facilități de tip spa, o gamă variată de clase de grup, servicii de personal training și un ecosistem în continuă dezvoltare de servicii de wellness.

„În acest context, ajustările de portofoliu sunt determinate de realitățile pieței locale și de specificul fiecărei zone. În ariile în care World Class România are deja o prezență premium puternică, introducerea formatului smart cost permite Vectr Holdings să extindă accesibilitatea și să segmenteze mai eficient cererea. Tranziția clubului Pipera Plaza reflectă această calibrare strategică”, conform comunicatului.