Agenția de turism fondată de Selly intră în ANAT. Vloggerul va coordona un grup pentru festivaluri și turism de experiență

Valiza.ro, agenția de turism printre ai cărei asociați se află Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, a devenit membră a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), potrivit unui comunicat al organizației. Antreprenorul va coordona un nou grup de lucru al organizației, dedicat turismului de experiență, evenimentelor și festivalurilor.

Aderarea Valiza.ro face parte dintr-un demers prin care ANAT susține că vrea să atragă o nouă generație de antreprenori și să-și adapteze activitatea la schimbările din industria turismului.

Valiza.ro este o agenție de turism și o platformă online de rezervări lansată în anul 2025 de Selly și Global Records Group. Afacerea a debutat cu oferte de cazare pe litoral, conectate în special cu festivalul Beach, Please!, organizat la Costinești. Agenția funcționează atât ca organizator, cât și ca intermediar de servicii turistice și își propune să ofere cazări verificate, asistență pentru clienți și promovare pentru hotelierii locali.

Selly va coordona un grup de lucru în cadrul ANAT

Odată cu primirea Valiza.ro în organizație, Consiliul Director al ANAT a decis să înființeze un grup de lucru dedicat turismului de experiență, evenimentelor și festivalurilor.

Grupul ar urma să reunească agenții de turism, organizatori de evenimente și alți parteneri interesați de acest segment. Printre obiectivele anunțate se numără identificarea unor oportunități de colaborare, formularea de propuneri și promovarea bunelor practici.

Coordonarea structurii va fi asigurată de Andrei Șelaru, în calitate de reprezentant al Valiza.ro.

De la cazare pentru Beach, Please! la turism de experiență

ANAT leagă aderarea Valiza.ro și de lansarea Nibiru, proiectul anunțat de Selly pentru sudul litoralului românesc.

Potrivit organizației, turiștii nu mai caută doar cazare, plajă și mare, ci și evenimente, atracții și alte experiențe care le pot influența alegerea destinației.

Asociația consideră că proiectele dezvoltate în jurul festivalurilor pot diversifica oferta litoralului și pot genera motive suplimentare pentru ca turiștii să rămână mai mult timp într-o destinație.

„Turismul este o industrie dinamică, iar ANAT trebuie să rămână relevantă pentru întreaga piață. Ne dorim ca organizația să fie locul în care experiența celor care au construit această industrie se întâlnește cu viziunea noii generații de antreprenori”, a declarat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

ANAT spune că are peste 300 de agenții de turism membre, alături de companii aeriene, hoteluri, restaurante, sisteme de rezervări și alte firme sau organizații care activează în domeniu.