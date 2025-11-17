X, fosta Twitter, lansează oficial serviciul de mesaje criptate în platformă, „Chat”

Rețeaua socială X, fosta Twitter, deținută de miliardarul Elon Musk, lansează Chat, o actualizare a serviciului de mesaje directe (DMs) din platformă, potrivit The Verge.

Noul serviciu permite mesaje criptate „end-to-end”, apeluri de voce și video, mesaje care pot dispărea și partajare de fișiere. Acesta este disponibil pe web și în aplicația de iOS, cu o versiune de Android care va fi lansată „în curând”.

Chat înlocuiește sistemul de mesagerie existent al lui X, deși vechile mesaje ar trebui să fie portate în noua experiență.

Criptarea „end-to-end” acoperă mesajele și fișierele trimise, dar nu acoperă metadatele, cum ar fi cine le-a primit sau când au fost trimise.

Alte funcții de confidențialitate includ mesajele care pot fi setate să fie șterse automat după o anumită perioadă de timp, și opțiunile de a primi o notificare atunci când se face un screenshot al conversației sau de a bloca complet capturile de ecran.

Mesajele pot fi editate și șterse în mod liber, iar apelurile vocale și video sunt suportate, cu suport pentru mesaje vocale în viitor.