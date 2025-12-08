Meta va oferi o opțiune de folosire a Facebook și Instagram cu mai puține date personale colectate, în UE

Compania americană Meta, care deține platformele sociale Facebook și Instagram printre altele, va oferi o nouă opțiune pentru utilizatorii europeni, care le permite să folosească în mod gratuit rețelele, dar cu reclame și conținut mai puțin personalizat, pentru a se putea conforma cu Actul UE privind Piețele Digitale (DMA).

Noua opțiune a fost prezentată Comisiei Europene, care a recunoscut angajamentul companiei. Astfel, Meta va pune utilizatorii europeni să aleagă între partajarea tuturor datelor și personalizarea completă a reclamelor și alegerea de a da mai puține date personale pentru o experiență cu publicitate personalizată mai limitată.

Noua opțiune va apărea începând cu luna ianuarie 2026, pe Facebook și pe Instagram.

Decizia vine după ce CE a constatat că Meta încalcă Legea Piețelor Digitale și a emis o decizie de neconformitate în luna aprilie a acestui an. Atunci, compania a primit o amendă de 200 milioane EUR.

Meta a introdus, în anul 2023, un model binar „consimțământ sau plată” (pay or okay) prin abonamentul care permite utilizatorilor din UE ai Facebook și Instagram să folosească platformele fără reclame.

Modelul nu este conform cu DMA deoarece nu le-a oferit utilizatorilor posibilitatea specifică necesară de a opta pentru un serviciu care utilizează mai puține date cu caracter personal, dar care este echivalent cu serviciul de „reclame personalizate”.

În noiembrie 2024, compania a introdus o altă versiune a modelului de reclame personalizate gratuite, oferind o nouă opțiune care se presupune că folosește mai puține date personale. Constatarea Comisiei și amenda impusă s-au referit la perioada de timp în care utilizatorilor finali din UE li s-a oferit opțiunea binară, între martie și noiembrie 2024.

Acum, utilizatorii vor putea alege între personalizare totală a reclamelor, personalizare parțială cu mai puține date cu caracter personal și abonamentul care permite utilizatorilor să folosească platformele fără reclame, iar datele lor să nu fie folosite pentru personalizare.