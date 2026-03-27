Wikipedia restricționează folosirea inteligenței artificiale în scrierea articolelor

Wikipedia a interzis utilizarea inteligenței artificiale pentru redactarea articolelor, cu excepția traducerilor sau sugerării de editări, printr-o modificare a politicilor sale actuale, scrie TechCrunch.

Enciclopedia online a revizuit regulamentul privind utilizarea inteligenței artificiale generative pentru a elimina ambiguitatea din formularea anterioară. Textul inițial interzicea doar utilizarea LLM-urilor pentru a „genera de la zero noi articole”.

„Editorilor le este permis să utilizeze LLM-uri pentru a sugera corecturi de bază asupra propriei scriituri și să integreze o parte dintre acestea după o revizuire umană, cu condiția ca LLM-ul să nu introducă conținut propriu. Este necesară prudență, deoarece LLM-urile pot depăși solicitările primite și pot schimba sensul textului, astfel încât acesta să nu mai fie conform cu sursele citate”, conform noului regulament.

Potrivit TechCrunch, care citează 404 Media, votul editorilor privind modificarea regulamentului pentru interzicerea scrierii articolelor cu ajutorul AI a fost de 40 la 2.

