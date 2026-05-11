Vineri, 15 MAI 2026, ora 13.00, WEBINAR live-video pe StartupCafe: Granturi IMM de câte 15.000-200.000 EUR, pentru digitalizare, în județele Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita, Mureș

Vineri, 15 MAI 2026, de la ora 13.00, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube StartupCafe, avem webinar live-video despre granturile IMM de câte 15.000-200.000 EUR/proiect, pentru digitalizarea activității firmelor din județele Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita și Mureș.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, a lansat în consultare publică proiectul de Ghid al Solicitantului pentru Acțiunea 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – Apel 2, din cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

Finanțarea se adresează firmelor din cele 6 județe ale ale Regiunii Centru:

Alba,

Brașov,

Covasna,

Harghita,

Mureș,

Sibiu.

Sunt eligibile firmele mici și mijlocii din mediul urban și rural, conform propunerii de ghid pentru apelul 2. De data aceasta, microîntreprinderile (până la 9 salariați) pot să investească și în mediul urban, și în rural, la fel ca firmele mici și mijlocii.

Bugetul disponibil este de 14.113.032 euro, din care 11.996.077 euro vin de la Uniunea Europeană, din Fondul european de dezvoltare regională, parte a Politicii de coeziune a UE. Restul de 2.116.955 euro reprezintă finanțare de la bugetul de stat al României.

Alocarea 2026 este mult mai mică decât cea de la primul apel, din anul 2023,, când a fost disponibil un buget de 32 milioane EUR.

O firmă va putea accesa un ajutor de minimis de 15.000-200.000 EUR pe proiect, la Apelul 2. Beneficiarul trebuie să vină și el cu cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Daniel Mazilu și Bogdan Pîslaru, experți accesare fonduri europene în cadrul companiei de consultanță Just Ideas, vor prezenta oportunitatea de finanțare și vor răspunde întrebărilor din partea antreprenorilor.

