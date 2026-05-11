Skip to content

Vineri, 15 MAI 2026, ora 13.00, WEBINAR live-video pe StartupCafe: Granturi IMM de câte 15.000-200.000 EUR, pentru digitalizare, în județele Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita, Mureș

webinar StartupCafe-granturi IMM 2026
webinar StartupCafe-granturi IMM 2026
Fonduri europene prin Politica de Coeziune
EuSEE logo

Vineri, 15 MAI 2026, de la ora 13.00, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube StartupCafe, avem webinar live-video despre granturile IMM de câte 15.000-200.000 EUR/proiect, pentru digitalizarea activității firmelor din județele Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita și Mureș. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, a lansat în consultare publică proiectul de Ghid al Solicitantului pentru Acțiunea 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – Apel 2, din cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027. 

Finanțarea se adresează firmelor din cele 6 județe ale ale Regiunii Centru:

  • Alba,
  • Brașov,
  • Covasna,
  • Harghita,
  • Mureș,
  • Sibiu.

Sunt eligibile firmele mici și mijlocii din mediul urban și rural, conform propunerii de ghid pentru apelul 2. De data aceasta, microîntreprinderile (până la 9 salariați) pot să investească și în mediul urban, și în rural, la fel ca firmele mici și mijlocii. 

Bugetul disponibil este de 14.113.032 euro, din care 11.996.077 euro vin de la Uniunea Europeană, din Fondul european de dezvoltare regională, parte a Politicii de coeziune a UE. Restul de 2.116.955 euro reprezintă finanțare de la bugetul de stat al României. 

Alocarea 2026 este mult mai mică decât cea de la primul apel, din anul 2023,, când a fost disponibil un buget de 32 milioane EUR. 

O firmă va putea accesa un ajutor de minimis de 15.000-200.000 EUR pe proiect, la Apelul 2. Beneficiarul trebuie să vină și el cu cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Vineri, 15 mai 2026, de la ora 13.00, la webinarul live video de pe canalele StartupCafe, Daniel Mazilu și Bogdan Pîslaru, experți accesare fonduri europene în cadrul companiei de consultanță Just Ideas, vor prezenta oportunitatea de finanțare și vor răspunde întrebărilor din partea antreprenorilor din comunitatea  noastră. 

Până atunci, vă așteptăm cu întrebări pe Facebook Messenger, în privat, precum și în timpul webinarului, sub formă de comentarii pe Facebook și YouTube

Așteptăm întrebări legate de această oportunitate de finanțare IMM: 

  • Eligibilitatea firmelor
  • Eligibilitatea cheltuielilor
  • Condiții legate de bilanț
  • Alte chestiuni legate de program. 
EU flag
Coofinanțat de
Uniunea Europeană
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

Finanțări

magazin-imagine generică

Comisia Europeană pune din nou orașele în competiție pentru micii comercianți: se caută „Capitalele Europene ale micilor magazine” din 2027

calendar MIPE

Calendar fonduri europene actualizat de MIPE: 4,8 miliarde EUR prin 226 apeluri de proiecte, în anul 2026

Aplicatie inscrieri fonduri elvetiene SME Eco-Tech 2026

FOTO. Cum arată platforma online prin care firmele românești vor aplica în programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, cu buget total de 288 milioane lei

inteligenta artificiala-Romania

Guvernul demis propune programul TechUp România: Ajutoare de 759 milioane lei pe an pentru firmele care fac cercetare-dezvoltare în inteligență artificială, energie verde, agri-tech și alte tehnologii avansate

franci elvetieni

Finanțările IMM de 288 milioane lei: Apelul pe fonduri elvețiene SME Eco-Tech ar trebui să se deschidă, estimativ, „la finalul lunii mai” 2026. „Știu că trăim niște zile complicate” – ministrul Economiei

Aplicația BT POS oferă acum funcția „Tap to Pay” pe iPhone, permițând comercianților din România să accepte plăți contactless