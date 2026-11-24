Confederația patronală IMM România susține proiectul legislativ prin care firmele ar putea scădea direct din impozitul pe profit datorat statului contravaloarea voucherelor de vacanță acordate angajaților, în limita plafonului fiscal disponibil în prezent pentru sponsorizări și mecenat. Organizația argumentează că doar aproximativ 40% din sumele eligibile pentru sponsorizări sunt redirecționate efectiv către activități nonprofit. Poziția IMM România, transmisă marți, 24 noiembrie 2026, StartupCafe.ro, vine la o zi după ce Confederația Patronală Concordia a solicitat retragerea proiectului legislativ.

IMM România, confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru întreprinderile mici și mijlocii, consideră că noul mecanism fiscal ar veni atât în sprijinul angajaților din mediul privat, cât și al firmelor din industria turismului.

Potrivit propunerii legislative B616/2026, înregistrată la Senat pe 4 noiembrie, companiile plătitoare de impozit pe profit ar putea scădea direct din impozitul datorat statului cheltuielile cu voucherele de vacanță acordate salariaților.

Valoarea nominală a unui voucher nu ar putea depăși 1.600 de lei, acesta urmând să fie utilizat exclusiv pentru achiziționarea de servicii turistice în România.

Facilitatea ar utiliza același plafon fiscal aplicabil în prezent sponsorizărilor și actelor de mecenat, respectiv valoarea cea mai mică dintre 20% din impozitul pe profit datorat și 0,75% din cifra de afaceri.

IMM România: Doar 40% din sumele eligibile pentru sponsorizări sunt redirecționate către activități nonprofit

Unul dintre argumentele invocate de IMM România în susținerea proiectului legislativ este gradul de utilizare a facilității fiscale existente pentru sponsorizări.

Potrivit organizației patronale, în prezent, doar aproximativ 40% din suma totală eligibilă este redirecționată efectiv către activități nonprofit.

„Acordarea posibilității de a deduce contravaloarea voucherelor de vacanță din impozitul pe profit constituie o măsură de sprijin a angajaților din IMM-uri si nu numai. Turismul are un efect multiplicator în economie, iar voucherele de vacanță sunt doar un stimulent de achiziție a unui concediu”, transmite IMM România.

Organizația patronală atrage însă atenția asupra necesității clarificării situației microîntreprinderilor care plătesc impozit pe venit, nu pe profit, și care nu ar putea utiliza noul mecanism fiscal în forma propusă.

IMM România susține că aceste firme trebuie să beneficieze în continuare de facilitățile existente în legislație.

Organizația precizează, totodată, că susține păstrarea facilităților fiscale pentru finanțarea ONG-urilor, dar consideră că introducerea noului mecanism de acordare a voucherelor de vacanță reprezintă o modalitate de sprijinire a unui întreg sector al economiei.

Aproape jumătate dintre operatorii din turism solicită acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații din privat

Potrivit datelor din Carta Albă a Turismului 2026, citate de IMM România, voucherele de vacanță au fost identificate de operatorii economici din turism drept măsura cu cel mai important impact pozitiv asupra activității lor.

De asemenea, acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații din mediul privat se numără printre principalele măsuri de sprijin solicitate de firmele din turism, fiind indicată de 47,1% dintre respondenți.

Potrivit IMM România, rezultatele confirmă rolul voucherelor de vacanță ca instrument de stimulare a cererii interne, prin orientarea unei părți din consumul populației către serviciile turistice furnizate în România.

Discuțiile au loc în contextul în care industria turismului se confruntă cu o reducere semnificativă a sumelor decontate prin voucherele de vacanță.

Potrivit datelor prezentate anterior de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), valoarea decontărilor a scăzut cu 61,5% în primele cinci luni din 2026, de la aproximativ 111 milioane de euro în perioada similară a anului precedent la circa 43 de milioane de euro.

Și Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) și-a exprimat marți susținerea pentru extinderea acordării voucherelor de vacanță în mediul privat.

Peste 1.100 de ONG-uri și Confederația Patronală Concordia cer retragerea proiectului legislativ

De cealaltă parte, Confederația Patronală Concordia a solicitat retragerea proiectului legislativ, după cum StartupCafe.ro a relatat luni, 23 noiembrie.

Concordia susține că utilizarea aceluiași plafon fiscal ar pune firmele în situația de a alege între acordarea unor beneficii propriilor angajați și finanțarea proiectelor sociale, educaționale sau de sănătate derulate de organizațiile neguvernamentale.

Organizația patronală a solicitat identificarea unui mecanism fiscal distinct pentru stimularea turismului intern, care să nu afecteze resursele disponibile pentru sponsorizări.

Între timp, a crescut și numărul organizațiilor neguvernamentale care contestă inițiativa legislativă.

Dacă la 21 noiembrie peste 800 de ONG-uri solicitaseră retragerea proiectului, marți, 24 noiembrie, numărul acestora a depășit 1.100, potrivit unui comunicat al Asociației pentru Relații Comunitare (ARC).

Potrivit organizației, serviciile sociale licențiate furnizate de ONG-uri sprijină direct peste 70.000 de beneficiari, printre care copii, vârstnici și persoane cu dizabilități.

Semnatarii scrisorii deschise solicită elaborarea unei măsuri distincte de sprijinire a turismului intern, însoțită de o evaluare a impactului bugetar și care să nu afecteze plafonul fiscal disponibil pentru sponsorizări și mecenat.

Proiectul legislativ se află în prezent în dezbatere la Senat.