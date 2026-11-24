În două din zece cazuri analizate de o firmă de consultanță în securitate cibernetică a fost identificat un decalaj major între măsurile de protecție declarate de companii și documentele care puteau demonstra implementarea acestora. În plus, unele vulnerabilități cu grad ridicat de severitate au rămas deschise chiar și după trei luni de la semnalarea lor.

Datele provin din evaluările realizate de Decalex în companii din sectoare precum energia, agribusiness-ul, retailul, industria alimentară și producția.

Dintr-un eșantion de 200 de cerințe selectate în cadrul evaluărilor de securitate cibernetică și conformitate cu directiva europeană NIS2, realizate între aprilie 2025 și septembrie 2026, 64% nu beneficiau de o documentație corespunzătoare.

„Iar când o constatare de severitate ridicată rămâne deschisă după luni de zile, riscul nu rămâne în raport, ci în companie”, avertizează Cristiana Deca, expert în guvernanța riscurilor cibernetice, CEO și cofondatoare a Decalex, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro.

Redăm integral analiza semnată de Cristiana Deca:

Securitatea cibernetică se măsoară în riscuri eliminate și conformare totală

De ce diferența dintre ceea ce companiile declară că au implementat și ceea ce pot demonstra efectiv a devenit una dintre cele mai importante vulnerabilități ale mediului de afaceri?

Potrivit unui studiu intern Decalex, derulat în toamna acestui an, în multe companii, securitatea cibernetică arată relativ bine în documente. Sunt politici aprobate, proceduri de backup, reguli de acces, planuri de răspuns la incidente și bugete alocate. Problema cea mai mare apare atunci când managementul trebuie să demonstreze că toate aceste măsuri funcționează. De fapt, adevăratul test vine chiar în momentul, nefericit, al unui incident cibernetic. Un backup care nu a fost testat, o vulnerabilitate rămasă deschisă luni de zile sau o procedură pe care angajații nu știu să o aplice nu reprezintă controale de securitate eficiente. Sunt doar dovezi ale unei conformități incomplete.

Această diferență dintre securitatea declarată și cea demonstrabilă este una dintre primele și cele mai importante concluzii ale evaluărilor realizate de Decalex în companii din sectoare precum energia, agribusiness-ul, retailul, industria alimentară și producția. Datele indică o problemă care depășește dimensiunea tehnică și ridică o întrebare esențială pentru conducerea organizațiilor: cât din securitatea pentru care plătesc companiile este, în realitate, operațională?

În studiul anual intern realizat de Decalex în rândul clienților săi, două din zece cazuri analizate au înregistrat un decalaj major între măsurile de securitate declarate și documentele care puteau demonstra implementarea acestora. Mai mult, evaluările au identificat vulnerabilități cu severitate ridicată care au rămas deschise și după trei luni de la semnalare.

Două treimi dintre cerințele evaluate nu aveau documentație corespunzătoare

Dimensiunea problemei este mai clară în evaluările de securitate cibernetică și conformitate NIS2 realizate de echipa Decalex între aprilie 2025 și septembrie 2026. Dintr-un eșantion de 200 de cerințe selectate, 127, respectiv 64%, nu aveau documentație la nivelul necesar. Cu alte cuvinte, măsurile erau considerate aplicate pe baza declarațiilor, interviurilor și documentelor disponibile, însă procesele formale care trebuiau să le susțină nu îndeplineau nivelul minim de rigoare.

O analiză distinctă, realizată asupra a 77 de documente din șase companii, a identificat lacune în 50 dintre acestea, adică aproximativ 65%. Deficiențele vizau elemente fundamentale pentru funcționarea controalelor: responsabilități insuficient definite, termene neclare sau timpi de restaurare nedocumentați. De asemenea, în peste jumătate dintre cele 421 de constatări analizate în șase evaluări de tip GAP, problema nu era absența completă a măsurilor de securitate. Acestea existau, dar erau incomplete sau nu puteau fi demonstrate.

Cifrele provin din analize diferite și nu trebuie cumulate. Ele surprind însă aceeași disfuncționalitate: organizațiile au început să construiască mecanisme de securitate, dar nu au dezvoltat întotdeauna și capacitatea de a le administra, verifica și demonstra.

Când practica și documentația nu spun aceeași poveste

Decalajul funcționează în ambele direcții. În trei dintre cele patru companii comparate prin aceeași metodologie, scorul practicilor de securitate a fost superior celui al documentației. Într-o companie din retail, scorul practicii a fost de 3,45 din 5, față de 2,38 pentru documentație. Într-o companie din producție, diferența a fost de 2,00 față de 1,18.

Situația inversă a fost identificată într-o companie din energie, unde documentația a obținut 4,09 puncte, în timp ce practica a fost evaluată la 3,24 puncte. Existența politicilor aprobate nu era susținută de suficiente dovezi că planurile de răspuns la incidente și cele de continuitate au fost exersate la un moment dat.

Organizațiile care se bazează pe experiența câtorva angajați și pe proceduri nescrise riscă să nu poată reproduce aceleași rezultate atunci când oamenii-cheie lipsesc sau infrastructura este compromisă. La fel și compania care dispune de o documentație elaborată, dar nu a verificat dacă aceasta corespunde realității operaționale.

Guvernanța securității cibernetice presupune tocmai această legătură între reguli, responsabilități, execuție și dovezi. Nu este suficient ca o companie să știe ce ar trebui să facă. Trebuie să poată demonstra că face acel lucru, în mod consecvent.

Timpul de remediere devine realmente un indicator economic

Durata de timp în care vulnerabilitățile identificate rămân nerezolvate este cea mai mare problemă pentru management comparativ cu numărul incidentelor. De exemplu, într-una din companiile analizate în cadrul studiului, evaluarea inițială a identificat 23 de constatări. La reevaluarea efectuată după 91 de zile, organizația transmisese dovezi noi pentru opt dintre ele. Niciuna nu a putut fi închisă de evaluator.

Printre problemele reverificate au fost instruirea insuficientă a conducerii în privința riscului cibernetic, lipsa dovezii că datele din backup puteau fi restaurate efectiv și documentarea incompletă a conexiunilor dintre componentele sistemelor critice. Mențiune: nu înseamnă că organizația nu a întreprins acțiuni de remediere, ci doar că rezultatele acestora nu au putut fi confirmate prin dovezi suficiente. Diferența dintre o intervenție inițiată și o vulnerabilitate remediată și verificată este esențială.

Un alt caz, din sectorul energetic, arată o problemă similară. Deși compania a obținut scoruri de maturitate mai bune la reevaluare, progresul se baza pe declarațiile proprii privind rezolvarea deficiențelor, fără o verificare independentă. Au rămas deschise nouă constatări, dintre care patru cu severitate ridicată. Acestea includeau lipsa segmentării rețelei interne, absența criptării serverului și a copiilor de backup, deficiențe în clauzele de securitate ale contractelor cu furnizorii critici și lipsa evaluării riscurilor provenite din lanțul de aprovizionare.

Pentru o companie, fiecare zi în care asemenea vulnerabilități rămân deschise înseamnă menținerea unei expuneri cunoscute. O rețea nesegmentată poate permite propagarea unui atac către infrastructura critică. Un backup netestat nu oferă certitudinea recuperării. Un furnizor fără obligații contractuale clare de notificare poate întârzia transmiterea informațiilor necesare limitării efectelor unui incident.

Din această perspectivă, timpul de remediere trebuie tratat ca indicator de performanță managerială. Investițiile în tehnologie și numărul controalelor implementate spun doar o parte din poveste. Capacitatea de a închide constatările cu risc ridicat, în termene asumate și pe baza unor dovezi verificabile, oferă o imagine mult mai relevantă asupra rezilienței organizației.

NIS2 schimbă criteriul de evaluare: de la conformitate formală la capacitate demonstrabilă

Directiva NIS2 și cadrul legislativ național de transpunere mută responsabilitatea securității cibernetice din zona exclusiv tehnică în cea a guvernanței organizaționale. Conducerea trebuie să aprobe și să supravegheze măsurile de gestionare a riscurilor cibernetice, iar organizațiile vizate trebuie să demonstreze că dispun de procese funcționale și de capacitatea de a răspunde incidentelor.

În România, cerințele de raportare pentru incidentele semnificative prevăd o avertizare timpurie în 24 de ore, o notificare în 72 de ore și un raport final în termen de o lună. Aceste termene nu pot fi gestionate eficient în absența unor responsabilități clare, a unor fluxuri de comunicare funcționale și a unei capacități reale de identificare și evaluare a impactului incidentului.

În acest context, documentația nu mai poate fi privită ca o formalitate administrativă. Ea trebuie să reflecte procesele efectiv aplicate și să permită verificarea lor. O companie care nu își poate demonstra capacitatea de recuperare sau modul de gestionare a incidentelor riscă să descopere tocmai în momentul critic că pregătirea formală nu se traduce în capacitate operațională.

Securitatea trebuie evaluată prin ceea ce organizația poate demonstra

În opinia mea, o companie nu este mai sigură doar pentru că are o politică aprobată sau pentru că raportează că a remediat o vulnerabilitate. Întrebarea este dacă măsura funcționează, dacă poate fi demonstrată și dacă organizația poate recupera activitatea atunci când apare un incident. În evaluările noastre, vedem două riscuri care trebuie tratate împreună: controale aplicate, dar insuficient documentate, și documente care nu sunt susținute de practică. Iar când o constatare de severitate ridicată rămâne deschisă după luni de zile, riscul nu rămâne în raport, ci în companie.

Pentru consiliile de administrație și echipele executive, implicația este una directă: securitatea cibernetică trebuie urmărită ca parte a managementului riscului și a continuității afacerii, nu doar ca un capitol al bugetului IT. Totul presupune indicatori care măsoară riscul rezidual, termene ferme de remediere, verificarea independentă a măsurilor implementate și exerciții care testează capacitatea organizației de a răspunde unui incident și de a-și restaura sistemele. Atenție, însă: conformitatea nu elimină riscul cibernetic. Dar diferența dintre o companie care declară că este pregătită și una care poate demonstra acest lucru va determina cât de repede își reia activitatea, cât și cum diminuează pierderile și, mai important, câtă încredere reușește să mențină în rândul clienților, partenerilor, acționarilor.