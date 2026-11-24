Anul 2027 va rămâne unul cu prețuri ridicate și volatile la energia electrică, în condițiile în care contractele pentru livrarea de electricitate în primul trimestru al anului viitor s-au tranzacționat la aproximativ 180 EUR/MWh, iar cele pentru întregul an, la circa 150 EUR/MWh. O reducere semnificativă a prețurilor ar putea avea loc abia în perioada 2029-2030, potrivit unei analize a companiei de consultanță Frames.

Dincolo de nivelul ridicat al prețurilor, una dintre principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri din România este lipsa de predictibilitate a costurilor cu energia, care afectează atât competitivitatea firmelor existente, cât și deciziile privind noi investiții.

România dispune de resurse proprii de gaze naturale, hidrocentrale, energie nucleară și capacități de producție din surse regenerabile în creștere. Cu toate acestea, în mai multe zile din această toamnă, România a înregistrat cele mai mari prețuri la electricitate din Uniunea Europeană, potrivit analizei.

„Un investitor care construiește o fabrică își face calculele pe 15–20 de ani. El poate accepta un preț al energiei mai mare decât în alte țări, dar nu poate accepta un preț care se dublează de la o lună la alta și reguli care se schimbă prin ordonanță de urgență. Predictibilitatea energetică este astăzi cel mai important argument de atractivitate pe care România îl poate oferi”, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Cât ar putea costa energia electrică în perioada 2027–2030

Analiștii Frames anticipează o evoluție în două etape a pieței de energie electrică din România.

Anul 2027 va rămâne unul scump și volatil. Energia în bandă pentru primul trimestru al anului viitor s-a tranzacționat în jurul valorii de 180 EUR/MWh, în timp ce contractele pentru întregul an se situează la aproximativ 150 EUR/MWh.

Potrivit datelor Ministerului Energiei, citate în analiză, facturile la electricitate ar putea crește cu cel puțin 5%.

Situația este influențată și de contextul internațional. Criza din Orientul Mijlociu și perturbările de pe rutele de transport al gazelor naturale lichefiate au împins prețul gazelor în Europa peste 100 EUR/MWh la sfârșitul lunii octombrie.

În Germania, contractele pentru livrarea de electricitate în 2027 se tranzacționează în jurul valorii de 145 EUR/MWh, la un nivel apropiat de cel din România.

Din 2028, presiunea asupra prețurilor ar putea începe să se reducă, pe fondul creșterii producției interne de gaze naturale, al punerii în funcțiune a unor noi centrale pe gaze, al dezvoltării capacităților de producție din surse regenerabile și al investițiilor în sisteme de stocare a energiei.

În scenariul de bază al Frames, prețul angro al energiei electrice ar putea coborî la 90–110 EUR/MWh în perioada 2029–2030, cu condiția ca proiectele energetice să fie finalizate la timp, iar piața europeană a gazelor naturale să se stabilizeze.

În scenariul pesimist, marcat de întârzieri în modernizarea rețelelor electrice, o nouă criză a gazelor și o creștere a consumului neacoperită de capacități noi de producție, prețul ar putea rămâne peste 130 EUR/MWh.

Reducerea costurilor pentru consumatorii finali ar urma să fie însă mai mică decât cea înregistrată pe piața angro, în condițiile în care investițiile în infrastructura de transport și distribuție vor determina creșterea tarifelor de rețea.

România produce energie ieftină la prânz și importă energie scumpă seara

Una dintre problemele structurale ale sistemului energetic românesc este dezechilibrul dintre momentul producerii energiei și cel al consumului.

În 2026, potrivit Frames, au fost conectate la rețea capacități noi de peste 2.500 MW, iar până la sfârșitul anului ar urma să fie adăugați aproximativ 2.000 MW, dintre care jumătate în instalații de stocare.

Dezvoltarea accelerată a parcurilor fotovoltaice nu rezolvă însă problema consumului din orele de seară. În zilele geroase de iarnă, consumul național poate ajunge la 8.800 MW, iar România poate depinde de importuri de peste 2.000 MW, la prețuri ridicate.

Potrivit studiului de adecvanță al Transelectrica, citat de Frames, în 2027 ar putea exista peste 140 de ore în care consumul de electricitate nu va putea fi acoperit integral din resurse interne.

Operatorul estimează un necesar de aproximativ 3.000 MW de capacități de stocare până în 2027 și de aproape 4.800 MW până în 2035.

Așa cum StartupCafe.ro a arătat anterior, pe baza unor date furnizate de ANRE, România avea, la 1 august 2026, proiecte de stocare cu avize tehnice de racordare valabile care însumau 65,3 GW, în timp ce capacitățile efectiv instalate erau de ordinul unui gigawatt.

O altă problemă este blocarea capacităților disponibile în rețea de către proiecte care nu ajung să fie realizate.

Conform analizei Frames, în ultimii trei ani, operatorii de rețea au emis avize de racordare pentru aproximativ 78.000 MW, de circa opt ori mai mult decât puterea asigurată efectiv în sistem. În același timp, peste 500 MW de capacități noi, deja construite și testate, nu pot funcționa din motive administrative.

Investițiile care ar putea reduce costurile cu energia

Printre proiectele energetice care ar putea contribui la stabilizarea prețurilor în următorii ani se numără exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep, centralele pe gaze de la Mintia și Iernut, precum și noile parcuri fotovoltaice prevăzute cu instalații de stocare.

Unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip este cel de la Ogrezeni, din județul Giurgiu, care presupune o investiție de aproximativ 460 de milioane EUR.

Proiectul include o capacitate de producție fotovoltaică de 534 MW și un sistem de stocare de peste 1 GWh, punerea în funcțiune fiind estimată, potrivit Frames, pentru a doua jumătate a anului 2027.

Bateriile vor permite valorificarea energiei produse în timpul zilei în intervalele orare în care cererea și prețurile sunt mai mari.

În contrapondere, retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va scoate temporar din sistem aproximativ 700 MW de capacitate de producție stabilă, până în 2030.

România riscă să piardă investițiile în centre de date și inteligență artificială

Costurile ridicate cu energia electrică și dificultățile de racordare la rețea pot afecta inclusiv capacitatea României de a atrage investiții în centre de date și infrastructură pentru inteligența artificială.

Potrivit Frames, proiectele de centre de date aflate în pregătire în România însumează un necesar de putere de peste 1,8 GW, iar spațiile existente în București sunt ocupate în proporție de 90–95%.

Cel mai ambițios dintre aceste proiecte, Black Sea AI Gigafactory, ar putea avea nevoie de până la 1.500 MW, echivalentul a aproximativ o șesime din consumul de vârf al României într-o seară de iarnă.

În lipsa unor capacități suplimentare de producție, o asemenea investiție ar pune presiune pe un sistem energetic care depinde deja de importuri în anumite intervale orare.

„România poate deveni un hub regional pentru centre de date, dar nu cu proiecte-vitrină de miliarde de euro anunțate înaintea energiei care să le alimenteze”, spune Adrian Negrescu.

În opinia acestuia, până în 2030, România ar putea atrage centre de date cu puteri de 50–300 MW, amplasate în apropierea unor parcuri solare și eoliene dotate cu baterii, în zone în care rețeaua dispune de capacități disponibile.

Potrivit analizei, consumatorii industriali din România plătesc pentru electricitate aproximativ 100–140 EUR/MWh, față de 70–80 EUR/MWh în Finlanda, una dintre țările care concurează pentru atragerea acelorași investiții.

Energia reprezintă aproximativ 35–40% din costurile de operare ale unui centru de date.

Contractele pe termen lung, o soluție pentru firmele din România

Printre soluțiile propuse de Frames pentru creșterea predictibilității costurilor se numără eliminarea rezervărilor speculative de capacitate în rețea, simplificarea procedurilor de racordare pentru marii consumatori și încheierea unor contracte pe termen lung între producătorii de energie și companii.

Un exemplu recent este contractul de furnizare a energiei electrice pe o perioadă de zece ani, anunțat la începutul lunii noiembrie de grupul Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor Mega Image și Profi din România.

Contractul, încheiat cu producătorul Rezolv Energy, vizează furnizarea a aproximativ 370 GWh de electricitate anual, provenită din două parcuri de energie regenerabilă dezvoltate în județele Arad și Constanța.

„Mesajul corect nu este că energia se va înjumătăți, ci că poate deveni stabilă”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames, care consideră că, în condițiile implementării măsurilor propuse, din 2028 energia ar putea deveni un avantaj competitiv pentru economia românească.